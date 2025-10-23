Nel cuore dell’Astigiano, sorge il ranch dove Natalia Estrada vive lontano dai riflettori. Diamo uno sguardo alla sua nuova vita.

Negli anni ’90, Natalia Estrada era uno dei volti più conosciuti della televisione italiana: ballerina, showgirl, attrice e protagonista del film cult Il ciclone. Poi, all’improvviso, ha scelto di cambiare strada. Dopo anni di fama e di successi, la showgirl ha deciso di abbandonare le scene per abbracciare una vita più autentica, lontana dalle telecamere e dai ritmi frenetici dello spettacolo. Ecco dove vive Natalia Estrada.

Dove vive Natalia Estrada: il meraviglioso ranch nell’Astigiano

Oggi vive nel cuore del Piemonte, a Cortazzone d’Asti, piccolo borgo immerso tra le colline astigiane. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente: l’aria è pulita, la natura sovrasta ogni panorama e il silenzio diventa un compagno quotidiano. In questo contesto naturale, dunque, Natalia Estrada ha ritrovato la serenità e l’equilibrio che le mancavano, riscoprendo il piacere delle cose semplici.

La scelta di trasferirsi in campagna non è stata casuale o presa d’impulso. Da anni, infatti, Natalia coltiva una profonda passione per i cavalli, nata quasi per caso e poi diventata una vera e propria missione di vita.

Insieme al marito, l’istruttore e addestratore Andrea “Drew” Mischianti, gestisce oggi un ranch, che funge da luogo di incontro, formazione e condivisione.

Attività specifiche e riabilitazione per i cavalli

Nel loro centro equestre si organizzano corsi, percorsi di riabilitazione e attività dedicate al benessere dei cavalli.

Natalia trascorre qui gran parte delle sue giornate, tra il lavoro con gli animali, la cura della tenuta e momenti di pura contemplazione nella quiete della campagna piemontese.

Il legame con gli equini è diventato per lei un modo di esprimersi e di ritrovare sé stessa. Dopo un inizio difficile, segnato anche da una caduta che avrebbe potuto farla desistere, ha scelto – ad ogni modo – di seguire il cuore e continuare su quella strada.