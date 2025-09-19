Race for Glory – Audi vs Lancia: cast, trama, location e curiosità

Un film adrenalinico, che racconta fatti realmente accaduti: stiamo parlando di Race for Glory – Audi vs Lancia. Ecco cast, trama, location.

Basato su fatti realmente accaduti, il film Race for Glory – Audi vs Lancia ci riporta indietro al 1983, quando l’Italia e la Germania, con i rispettivi marchi automobilistici storici, si sono sfidati su pista. Scopriamo la trama, il cast, le location e tutte le curiosità sulla pellicola.

Race for Glory – Audi vs Lancia: trama e location

Uscito nel mese di marzo del 2024 con la regia di Stefano Mordini, Race for Glory – Audi vs Lancia racconta una grande sfida automobilistica, che ha visto su pista un colosso tedesco contro un rivale italiano. Di genere biografico/drammatico, il film è ambientato negli anni Ottanta, precisamente nel 1983 e ripercorre i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally.

Da un lato c’è la squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert, interpretato da Daniel Brühl, dall’altro quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio, il cui volto è quello di Riccardo Scamarcio. Davanti alla perfezione e alla potenza della meccanica tedesca, Fiorio parte in netto svantaggio, ma non si lascia scoraggiare.

Così mette in piedi una squadra competitiva, con il pilota Walter Rohl, interpretato da Volker Bruch, a cui chiederà di pilotare una Lancia Rally 037. Inizia una sfida all’ultima accelerata, che finalmente mette in crisi il rivale tedesco.

Ecco il trailer di Race for Glory – Audi vs Lancia:

Cast e curiosità

Race for Glory è stato girato principalmente in l’Italia, tra la Liguria (Sanremo, Ospedaletti e Perinaldo), il Piemonte (Torino, Circuito di Balocco, Val Formazza e Parco del Mottarone) e la Toscana (Castiglione d’Orcia), ma non mancano location greche. Il cast è composto da: Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Axel Gallois, Giulio Brizzi e Jacopo Rampini.

Un film adrenalinico, che vale la pena guardare anche per alcune chicche, due su tutte: l’utilizzo di auto d’epoca come la Lancia 037 e l’Audi Quattro Gruppo B e il cameo di Lapo Elkann nei panni del nonno Gianni Agnelli.