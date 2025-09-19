Affari Tuoi e il giallo della puntata mancante: sospetti e ipotesi sul caso che fa discutere i fan. Che cosa è successo.

Nell’ultima settimana il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è finito al centro di un piccolo giallo televisivo che ha fatto discutere il pubblico e scatenato i social. Durante la puntata di giovedì 18 settembre, infatti, è emersa un’anomalia che ha lasciato molti spettatori perplessi, alimentando il sospetto che un episodio possa essere stato cancellato dalla messa in onda.

L’anomalia notata dai telespettatori

La protagonista della serata è stata Ilaria, concorrente pugliese, ma a catalizzare l’attenzione non è stato tanto il suo percorso quanto la comparsa di una nuova pacchista.

Tra i concorrenti è stata presentata una rappresentante della Sicilia, mentre il pubblico si aspettava di vedere la sostituzione di Leonardo dell’Umbria, eliminato la sera precedente dopo aver accettato un’offerta del Dottore.

Proprio lui, mercoledì, aveva rinunciato inconsapevolmente al pacco contenente 200mila euro, in linea con le previsioni del “Veggente” del programma. La sequenza degli ingressi non è quindi apparsa coerente, spingendo diversi utenti a chiedersi sui social: “Che fine ha fatto la puntata dell’Umbria?“.

Ipotesi e sospetti sul caso

Il web non ha tardato a proporre spiegazioni. Molti fan hanno escluso un semplice errore di montaggio, ipotizzando invece una scelta deliberata della Rai. Secondo i commenti più maliziosi, la rete avrebbe deciso di far slittare la programmazione di un episodio meno rilevante per dare maggiore risalto alla puntata con la vincita più alta, utile a trainare il debutto in prima serata di Antonella Clerici con Suzuki Jukebox, affiancata da Clementino.

“Sembra evidente che abbiano voluto sfruttare l’effetto audience” scrive un utente su X. Al momento, però, non vi sono conferme ufficiali e resta possibile anche una semplice questione di palinsesto. Quel che è certo è che il pubblico di Affari Tuoi continua a seguire con passione ogni dettaglio, dimostrando quanto il game show resti centrale nell’access prime time di Rai 1.