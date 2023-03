Quanto costa mantenere un gatto per tutta la sua vita? La cifra può variare, in base alla salute e alle fatalità, ma abbiamo una media.

Oltre al cane, l’animale domestico più gettonato è il gatto. Vi siete mai chiesti quanto costa mantenere un felino per tutta la sua vita? A rispondere a questa domanda ci ha pensato un’agenzia assicurativa giapponese, che è arrivata ad un risultato interessante, anche se un po’ allarmante.

Quanto costa mantenere un gatto per tutta la sua vita?

L’agenzia assicurativa giapponese R & C Co ha condotto una ricerca per scoprire quanto costa mantenere un gatto per tutta la sua vita. Questi adorabili amici a quattro zampe, stando a quanto rilevato dal 2022 Nationwide Dog and Cat Breeding Survey, vivono in media 15,6 anni. Pertanto, quanti decidono di accoglierli in famiglia devono provvedere al loro mantenimento per circa 16 anni. Le spese sono diverse e variano da micio a micio, soprattutto in presenza di specifiche malattie. Nonostante tutto, una media di spesa è stata comunque raggiunta.

Secondo la società assicurativa giapponese, i gatti ci costano circa 2,6 milioni di Yen, ovvero 18.000 euro. Questo risultato è stato ottenuto facendo un sondaggio su 3mila proprietari di mici, uomini e donne tra i 20 e i 60 anni. A loro sono state poste diverse domande sul mantenimento dell’animale domestico: dalle spese sostenute per il cibo a quelle inerenti il veterinario, passando per i giochi e la lettiera.

Mantenimento dei gatti: qual è la spesa che influisce di più?

Appurato che mantenere un gatto per tutta la sua vita costa 18mila euro, vediamo qual è la spesa che influisce di più. Senza ombra di dubbio, i proprietari di felini spendono soprattutto per acquistare il cibo. Il 44% dei partecipanti al sondaggio spende tra i 7 e i 20 euro al mese per comprare crocchette, umido & Co. Gli altri arrivano addirittura a sborsare tra i 35 e i 70 euro, qualcuno anche oltre. La media, comunque, è di 40 euro al mese. La seconda spesa più influente è quella inerente le visite veterinarie. Queste hanno un costo complessivo di 3200 euro, ma la cifra può cambiare molto in base alla presenza di eventuali malattie.

Per quanto riguarda riscaldamento e aria condizionata, in Giappone spendono rispettivamente 2.700 e 1.800 euro, mentre per la lettiera e gli altri servizi igienici si arriva a 2500 euro. Infine, abbiamo il settore giochi, che costa complessivamente 1500 euro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG