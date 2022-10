Tutti gli elettrodomestici della casa assorbono moltissima energia: ecco quanto consuma un televisore e come risparmiare sulla bolletta.

Esistono diversi modi per risparmiare sulla bolletta. Tra gas, acqua, e elettrodomestici pesanti, si cerca di mettere in pratica qualunque escamotage per alleggerire le spese di fine mese. E il televisore? Questo è sicuramente un apparecchio a cui non si presta particolare attenzione, alcuni lo tengono acceso per molte ore al giorno, sopratutto casalinghe e pensionati. C’è chi addirittura lo tiene acceso tutta la notte come sottofondo per dormire.

La verità è che esistono grosse differenze di consumi tra vari modelli che possono anche fare la differenza di centinaia di euro! Scopriamo quindi quanto consuma un televisore e quali sono alcuni consigli utili da mettere in pratica per evitare che il suo utilizzo pesi troppo sulle nostre tasche!

Quanto consuma un televisore acceso

Televisione e telecomando

Come per ogni elettrodomestico, anche per capire i consumi di un televisore bisogna prestare attenzione alla classe energetica di riferimento. Si va dalla classe G (consumo massimo) fino alla classe A+++ (consumo minimo). Va da sé che un televisore che riporta sull’etichetta la lettera A consumerà meno rispetto ad altri modelli e aiuterà a risparmiare sulla bolletta della luce.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la grandezza e il tipo di schermo. Televisori più grandi consumano ovviamente di più e una Tv a LED consuma meno rispetto ad una LCD. I primi possono arrivare a consumare il 25% di energia in meno rispetto a quelli LCD o il 40% in meno rispetto ai modelli più vecchi al plasma. Basti pensare che una tv 37” LCD può arrivare a consumare fino a 175 Watt all’ora, mentre una tv LED delle stesse dimensioni consuma solamente 95 Watt.

Considerando che il costo dell’energia elettrica si aggira intorno ai 0,25€ kWh, optando per un’opzione LED si possono risparmiare anche centinaia di euro all’anno. Tutto però si basa sulle nostre abitudini!

Quanto consuma un televisore in stand by

Si può pensare che basti spegnere il televisore per evitare che questo continui a consumare. In realtà bisogna stare attenti perché la tv non si spegne mai completamente, ma rimane in stand by con la famosa lucina rossa accesa. Questa consuma circa 3 Watt all’ora, quindi circa 72 Watt al giorno. Si parla quindi di una spesa che può variare dai 5 ai 20 euro all’anno. Vediamo quindi alcuni consigli da mettere in pratica per evitare che questo succeda.

Come risparmiare sui consumi del televisore

Per evitare che la lucina rossa del televisore incida sulla nostra bolletta è utile collegare il televisore ad una ciabatta ad interruttore. Sarà sufficiente mettere la ciabatta su OFF ogni volta che non si sta guardando la tv senza dover staccare continuamente la spina. Un altro consiglio utile è quello di diminuire la luminosità dello schermo, soprattutto se si sta parlando di tv molto grandi. La luminosità infatti indice molto sul consumo dell’apparecchio.

In ultimo, un modo utile per tenere sotto controllo i costi dell’energia è quello di acquistare un powermeter, un dispositivo che monitora i consumi di energia anche quando il dispositivo è in stand by.

Riproduzione riservata © 2022 - DG