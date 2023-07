Patrizia Mirigliani sostiene che Miss Italia è solo per le donne per nascita. Per protesta centinaia di persone trans si stanno candidando.

La vittoria di una donna trans a Miss Olanda e le conseguenti parole di Patrizia Mirigliani sulla versione italiana del concorso (dove a suo dire sono accettate solo “donne per nascita”) ha finito per scatenare un dibattito in rete. In queste ore – stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano – centinaia di donne e uomini trans starebbero inviando per protesta la loro candidatura al famoso concorso di bellezza e uno di questi, Federico Barbarossa, ragazzo transgender nato donna ed esponente di Mixed Lgbtqia+, ha dichiarato (stando a quanto riporta Whoopsee):

“Mi fa ridere il criterio del dato biologico. A me scarterebbero perché sono un ragazzo e ho l’aspoetto di un ragazzo, mentre se si iscrive una ragazza trans questa viene scartata perché non considerata donna”.

Patrizia Mirigliani

Protesta contro Miss Italia: persone trans si iscrivono al concorso

Le parole di Patrizia Mirigliani in merito al regolamento di Miss Italia hanno destato non poco clamore e, dopo la replica da parte di Vladimir Luxuria, sembra che centinaia di persone trans abbiano inviato la loro candidatura al concorso in forma di protesta. Un ragazzo trans di nome Federico Barbarossa – stando a quanto riporta Whoopsee – avrebbe commentato quanto affermato dalla Mirigiliani e quanto portato avanti dal famoso concorso di bellezza affermando:

“Non condivido i valori di Miss Italia, […] ritengo debbano poter partecipare tutte le donne, e per me qualsiasi persona che si identifichi nel genere femminile è una donna. Quello che a me lascia basito è che la posizione di Miss Italia si pone addirittura al di sopra della legge italiana, che prevede per le persone transgender la rettifica dei dati anagrafici”.

Molti altri si sono detti in disaccordo con i valori non contemporanei di Miss Italia e si chiedono se Patrizia Mirigliani romperà il silenzio dopo ciò che sta accadendo in queste ore.