Il legale di Alessandro Impagnatiello ha smentito una fake news secondo cui il suo assistito sarebbe stato evirato da altri detenuti.

Alessandro Impagnatiello, assassino reo confesso per l’omicidio della fidanzata 29enne incinta, Giulia Tramontano, è stato il protagonista di una discussa fake news circolata nelle scorse ore in rete e riportata che dall’ex volto del GF Vip Guendalina Canessa. La notizia secondo cui il giovane sarebbe stato evirato in carcere dagli altri detenuti è stata smentita con fermezza dal legale dello stesso Impagnatiello, Samanta Barbaglia, che a La Repubblica ha detto: “Una notizia assolutamente falsa, che smentisco. L’ho visto proprio ieri”.

Fake news

Alessandro Impagnatiello: la fake news

L’assassino di Giulia Tramontano e di suo figlio Thiago, Alessandro Impagnatiello, è stato in queste ore protagonista di una fake news relativa a una presunta aggressione da lui subita da parte di altri detenuti. La bufala è stata smentita dal suo avvocato, ma in precedenza era stata riportata via social anche da alcuni personaggi famosi tra cui Guendalina Canessa, che aveva detto nelle sue stories:

“Ebbene,ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato… il pise**ino… come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e. E poi le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. […] La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Questo è quanto. […] È una notizia interna, che però non è ancora uscita”.