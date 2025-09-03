Settembre, al via la stagione televisiva 2025/2026: le date d’inizio dei programmi e delle fiction Rai

La grande stagione televisiva di mamma Rai sta per debuttare: ecco tutti i programmi e le fiction che tornano in onda da settembre 2025.

La stagione televisiva 2025/2026 targata Rai sta per aprire i battenti. Tra nuovi titoli e vecchi format, le aspettative del grande pubblico sono molto alte. Da Affari tuoi a Domenica In, passando per Storie Italiane, Un professore 3 e Blanca 3: scopriamo le date d’inizio dei programmi e delle fiction.

Programmi Rai: le date d’inizio da settembre 2025

Dopo la consueta pausa estiva, tutti i programmi Rai sono pronti per dare il via alla stagione televisiva 2025/2026. Quest’anno Viale Mazzini si è fatto battere sul tempo da Mediaset, che ha riacceso i riflettori sui format di punta a partire dall’1 settembre. La tv di Stato, invece, ha preferito non cambiare la tabella di marcia e debuttare dall’8 settembre. Soltanto Affari tuoi torna in onda il 2 settembre.

Di seguito, le date d’inizio di tutti i programmi Rai:

Affari tuoi – 2 settembre, con Stefano De Martino dopo il Tg1;

Uno Mattina News – 8 settembre, con Tiberio Timperi dalle ore 6:30;

Storie Italiane – 8 settembre, con Eleonora Daniele;

È Sempre Mezzogiorno – 8 settembre, con Antonella Clerici;

La volta buona – 8 settembre, con Caterina Balivo;

La vita in diretta – 8 settembre, con Alberto Matano;

Domenica In – 14 settembre, con Mara Venier;

Tale e Quale show – 26 settembre (fino al 7 novembre), con Carlo Conti in prima serata;

Ballando con le Stelle – 27 settembre, con Milly Carlucci;

The Voice Senior – 14 novembre, in prima serata.

A queste trasmissioni bisogna aggiungere altri appuntamenti importanti. Si parte dal 12 e 13 settembre, con la messa in onda di Tim Music Awards, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il 20 settembre, invece, Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è – Il viaggio del musicante. Il 26 ottobre è la volta di Prix Italia con Monica Setta e Serena Autieri, mentre dal 28 al 30 novembre torna il consueto appuntamento con Lo Zecchino d’Oro.

Quando tornano in onda le fiction Rai

Non solo i programmi, a partire da settembre 2025 su Rai1 tornano anche le fiction. Tra nuovi capitoli di titoli già noti e new entry, i telespettatori avranno l’imbarazzo della scelta. Ad aprire la stagione è La ricetta della felicità con Cristiana Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, in onda per 4 prime serate dal 14 al 29 settembre. Subito dopo, precisamente a partire dal 2 ottobre per sei appuntamenti totali, torna Cuori 3, l’amato medical drama con Pilar Fogliati.

C’è grande attesa anche per Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta, che debutterà il 2 ottobre per un totale di sei prime serate. Il 6 ottobre, invece, è la volta di Makari 4, che occuperà la programmazione per quattro settimane.

Dal 2 novembre (per quattro settimane) sbarca su Rai1 un nuovo titolo molto atteso, Balene, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Il 20 novembre, per sei appuntamenti totali, il primo canale della tv di Stato accoglie Un professore 3, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, mentre dall’1 dicembre per 4 prime serate è la volta di Sandokan, con Can Yaman.