Lo sai che esiste un sequel di Jumanji? Ecco tutto quello che (forse) ti sei perso

Jumanji – Benvenuti nella giungla è il sequel del celebre film del 1995 con Robin Williams: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel 1995 usciva nelle sale cinematografiche Jumanji, film con protagonista Robin Williams. La pellicola ha avuto un enorme successo, tanto che nel 2017 è arrivato una sorta di sequel con protagonisti completamente differenti. Diretto da Jake Kasdan è nato Jumanji – Benvenuti nella giungla. La pellicola è stata prodotta dalla Sony Pictures ed è stata in assoluto il più grande successo ai botteghini della casa di produzione. Dalla trama al cast fino alle location, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo film.

Jumanji – Benvenuti nella giungla: la trama e le location del film

Jumanji – Benvenuti nella giungla è ambientato nel 2016. Anche la trama si è adattato ai tempi differenti: non è infatti più un gioco in scatola ad attrarre fatalmente i protagonisti, ma un videogioco.

E’ così che quattro liceali, Bethany Walker, Martha Kaply, Spencer Gilpin e Fridge Johnson si ritrovano catapultati all’interno del videogames nei panni degli avatar scelti all’inizio del gioco. Jumanji – Benvenuti nella giungla è stato girato alle isole Hawaii.

Jumanji – Benvenuti nella giungla: il cast del film

Tra i protagonisti principali di Jumanji – Benvenuti nella giungla c’è Dwayne Johnson, che negli ultimi ha dimostrato di essere un attore capace di dare il meglio di sé anche in commedie e film differenti da quelli d’azione nei quali eravamo abituati a vederlo lavorare.

Al fianco di Dwayne Johnson ci sono poi Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart. Nel cast di Jumanji – Benvenuti nella giungla troviamo poi Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, William Tokarasky, Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blain, Marc Evan Jackson, Missi Pyle, Marin Hinkle e Colin Hanks.

Ecco, a seguire, il trailer di Jumanji – Benvenuti nella giungla: