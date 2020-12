Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto alla Regina di “mantenere i patrocini reali” ancora per un anno prima di decidere definitivamente se iniziare una vita da “persone comuni”.

Ha generato grande clamore la notizia dell’addio ai titoli nobiliari da parte del Principe Harry e sua moglie Meghan Markle, ma a quanto riporta il Sun i due adesso starebbero facendo “marcia indietro”, e infatti avrebbero chiesto alla Regina la possibilità di mantenere i patrocini reali per un altro anno. Se la decisione dovesse essere confermata da Sua Maestà i due otterrebbero così del tempo in più per decidere se iniziare davvero una vita da persone “comuni”.

Harry e Meghan: un altro anno da reali

Oggi il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle vivono negli States, dove hanno acquistato una lussuosa villa e hanno dato inizio a dei progetti con Netflix che dovrebbero assicurargli una generosa rendita con cui vivere da “persona comuni”.

A quanto riporta il Sun però, i due non avrebbero ancora detto addio ufficialmente ai patrocini reali e anzi, avrebbero chiesto alla Regina di valutare la possibilità di concedere loro il privilegio per un altro anno. In questo modo – sempre secondo il Sun – i due avrebbero altro tempo per decidere se dire effettivamente addio alla Corona.

Sembra che negli ultimi tempi i rapporti tra i due coniugi e la monarchia si siano distesi: Harry starebbe progettando un viaggio per far visita ai due nonni ad aprile, così da festeggiare insieme il compleanno della Regina (che il 21 aprile compirà 95 anni).

La nuova vita negli States

Dopo aver annunciato di voler dire addio ai titoli nobiliari (e diventare finanziariamente indipendenti) i due duchi sono stati costretti a rinunciare ai loro canali ufficiali via social e a restituire i soldi spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage (la casa in cui hanno vissuto durante il loro primo anno di matrimonio). Oggi sembra che i due abbiano trovato la serenità (e la meritata privacy) negli States, dove Meghan aveva vissuto fino al loro primo incontro.