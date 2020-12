Andreas Muller ha deciso di accontentare la richiesta di un fan postando uno scatto inedito (e bollente) con la sua compagna Veronica Peparini.

Un fan di Andreas Muller gli ha chiesto di pubblicare uno scatto finora mai pubblicato con la sua compagna, Veronica Peparini, e a sorpresa lui ha deciso di accontentarlo. Il ballerino ha postato uno scatto dove lui e la coreografa sono abbracciati, completamente senza veli, difronte allo specchio, e a seguire ha postato anche uno scatto del suo lato B. Neanche a dirlo le due foto hanno fatto il pieno di like.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/muller_andreas/?hl=it

Andreas Muller e Veronica Peparini senza veli

Dopo mesi di relazione “in incognito” Andreas Muller e Veronica Peparini sono usciti allo scoperto, e oggi non si nascondono più. L’ex volto di Amici ha postato sui social uno scatto a dir poco bollente – e finora inedito – in cui è ritratto senza veli insieme alla sua compagna, di cui sembra essere più innamorato che mai. La foto ha rapidamente fatto il giro dei social, lasciando i fan a bocca aperta.

Fonte foto: https://www.instagram.com/muller_andreas/?hl=it

La storia d’amore e il clamore mediatico

I due si sono conosciuti nella scuola di Amici, dove Andreas ha partecipato in qualità di concorrente (e Veronica Peparini d’insegnante). La liaison sbocciata tra i due ha generato grande clamore per via della loro differenza d’età (di 25 anni) e per il fatto che la coreografa fosse già mamma di due bambini (avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli). La coppia ha deciso di vivere i primi mesi della relazione lontano da occhi indiscreti, ma oggi sembrano essere più felici che mai (e pronti a difendere il loro amore dalle malelingue).

“Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta (…) Andreas è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”, ha raccontato la Peparini a Novella 2000.

Fonte foto: https://www.instagram.com/muller_andreas/?hl=it