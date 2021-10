La regina Elisabetta ha da poco rifiutato il premio “Anziano dell’anno” mostrando forza di spirito. Tuttavia i medici reali sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

La regina Elisabetta ha annullato tutti gli impegni a causa delle sue condizioni di salute. La regina, novantacinque anni, è stata costretta ad annullare persino la visita in Irlanda del Nord prevista questo weekend.

“La regina” annuncia un comunicato stampa di Buckingham Palace “ha accettato a malincuore il parere dei medici. E’ molto dispiaciuta di non potere fare visita all’Irlanda del Nord, suo posto preferito”.

Malgrado la prontezza di spirito di The Queen, oggi a Buckingham Palace c’è allarme per la salute di Elisabetta II. Secondo i media britannici infatti i medici reali avrebbero consigliato alla sovrana di «Stare in assoluto riposo per qualche giorno».

Il parere dei medici

L’imposizione di riposo sarebbe una precauzione stabilita da parte dello staff di medici. E’ bene ricordare che, pur godendo di buona salute, la regina ha un’età che la obbliga a rallentare la sua intensa agenda di eventi pubblici. Già qualche giorno fa Elisabetta II è stata vista camminare con l’ausilio di un bastone: una fragilità difficile da attribuire alla granitica The Queen, che tuttavia dimostra anche tutta la sua umanità.

Elisabetta II tuttavia ha rifiutato con grande prontezza di spirito il titolo di “Anziano dell’anno” dando una grande lezione di vita e di saggezza. Il segreto è sentirsi giovani, sempre, un vero elisir di lunga vita.