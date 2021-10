Le ultime foto pubblicate dalla regina del pop, Beyoncé, sul suo profilo Instagram sono meravigliose. A quarant’anni la cantante è in splendida forma. Ma qual è il suo segreto?

Beyoncé ha regalato ai suoi followers su Instagram il suo personalissimo “album delle vacanze”. Foto in cui la cantante appare sempre in splendida forma. Beyoncé ha quarant’anni e non li dimostra: fisico perfetto, neanche una ruga, sguardo e sorriso ammalianti. Ma come fa?

Lo scorso weekend la popstar è stata a Venezia con il marito Jay Z in occasione del matrimonio dell’amico Alexandre Arnault, vicepresidente di Tiffany e Co. La cantante ha immortalato le gioie della gita veneziana in diversi scatti social nei quali, manco a dirlo, lei appariva sempre perfetta.

Ma qual è il segreto delle foto di Beyoncé?

Un fotografo d’eccezione

In uno degli scatti postati lo scorso weekend la cantante si è tradita immortalando il suo fotografo d’eccezione; nientemeno che il marito, Jay Z, pronto a “paparazzarla” in ogni istante. Non v’è dubbio che Beyoncé sia la sua musa: guardatela mentre si mette in posa sulla yatch, mentre un paziente Jay-Z scatta le foto in serie. Poi, ovviamente, sarà lei a decidere quale sarà lo scatto migliore.

Gli scatti, nella regale suite dell’Hotel Danieli della Serenissima, rivelano anche la forza del legame di coppia tra Beyoncé e il marito. I due si guardano ancora con amore, e sembrano inseparabili. Una coppia complice e sicura di sé, che affronta la vita e il futuro a testa alta.

E voi ce l’avete un Jay Z personale disposto a farvi un reportage fotografico in ogni occasione?