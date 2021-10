Lo storico conduttore di Superquark ha saggezza da vendere, su qualsiasi argomento. Piero Angela rivela l’ingrediente imprescindibile dell’amore.

Il noto divulgatore scientifico e conduttore Piero Angela (novantatré anni questo dicembre) torna sugli schermi televisivi con Superquark +. Nella nuova edizione del programma Piero Angela si rivolgerà direttamente ai giovani e parlerà loro dell’argomento più complesso di ogni tempo: l’amore.

Superquark + andrà in onda su Raiplay a partire dal 21 ottobre: dieci puntate dedicate all’amore percepito dal punto di vista della scienza.

Piero Angela ancora una volta si mette in gioco e rinnova le vesti del suo storico programma, Superquark. Il conduttore del resto ha parecchia esperienza in materia e può giocarsi tutte le carte. Nel 2005 Piero Angela aveva scritto un libro “Ti amerò per sempre” in cui spiegava la scienza dell’amore.

L’amore secondo Piero Angela

Non solo scienza, il saggio Piero Angela parla anche degli ingredienti umani fondamentali in un rapporto di coppia. Primo tra tutti il rispetto. “Il rispetto, la stima per il partner, la tolleranza, altrimenti le unioni si spezzano come grissini”, afferma il conduttore. Il rispetto è quindi il primo ingrediente per un rapporto stabile e duraturo.

Il conduttore scherza anche sulle differenze generazionali nella ricerca dell’anima gemella: “Oggi si fa con gli speed date, una volta c’erano gli annunci matrimoniali sui quotidiani”, commenta.

Tanti gli argomenti trattati con rigore scientifico da Piero Angela nella nuova edizione di Superquark +: il problema della denatalità, la salute del sesso, la gelosia, le questioni biochimiche e ormonali. Tutti i misteri dell’amore saranno svelati in dieci puntate della durata di quindici minuti l’una.

Infine, parlando d’amore Piero Angela non può fare a meno di dedicare un pensiero alla moglie Margherita Pastore, ex ballerina di danza classica: