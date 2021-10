Arisa e Andrea Di Carlo continuano il loro tira e molla e sono stati pizzicati dai paparazzi in momenti molto particolari, che si stiano allontanando di nuovo?

I paparazzi di Vero hanno beccato Arisa in compagna di Andrea Di Carlo con il quale sembra esserci un continuo tira e molla. La cantante sembra essersi accorta dei fotografi e con linguacce e balletti improvvisati li sfotte ma la situazione tra le e il suo ex sembra sempre più complessa.

Arisa e Andrea Di Carlo, come stanno le cose?

Tra Arisa e Andrea Di Carlo era ufficialmente finita, ma ufficiosamente i due continuano a vedersi. Grazie alle paparazzate del settimanale Vero, la cantante e l’ex sono stati colti in vari momenti. Un bacio ma anche un litigio è stato il protagonista di questi scatti che confermano che il tira e molla tra i due è lontano dall’essersi estinto. Intanto sembra che un rapporto tra i due conitnui e che non riescano a staccarsi in modo definitivo. D’altronde tre le ultime dichiarazione di Di Carlo, lui stesso dichiarava che “Arisa non sa stare in coppia”. Forse i problemi tra i due non sono ancora risolti e la tensione si può tagliare con il coltello.