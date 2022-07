La finale del Premio Strega 2022 sarà come sempre ricca di emozioni e di sorprese. Nonostante ci sia già un vincitore annunciato ormai da tempo, tutti i finalisti si daranno battaglia. Nel corso della finale che si terrà il 7 luglio 2022, avremo modo di scoprire il nome del vincitore della 76esima edizione del premio. Nell’attesa, vediamo quali sono i sette libri finalisti del Premio Strega di quest’anno.

I sette libri finalisti del Premio Strega 2022 sono:

Da tempo ormai c’è un vincitore annunciato della 76esima edizione del Premio Strega. Il riconoscimento quest’anno verrà infatti con tutta probabilità vinto da Spatriati di Mario Desiati. Questo romanzo ha la particolarità di essere ambientato tra la Puglia, Roma e Berlino. Nel libro dunque l’autore usa un particolare mix di italiano, dialetto salentino e tedesco che lo rende di certo unico da questo punto di vista.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram