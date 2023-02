Tra i post di Chiara Ferragni su Instagram, ad avere il record di mi piace è stato quello dedicato alla nascita della figlia Vittoria.

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più conosciuta in tutto il mondo e i suoi post sono sempre molto apprezzati dai suoi follower. Tra tutti quelli pubblicati, il post con più like su Instagram è quello che ha pubblicato il 23 marzo 2021. In questa data, infatti, è nata la piccola Vittoria e il post dedicato alla nascita della secondogenita dei Ferragnez ha raggiunto un numero di mi piace superiore ai 4 milioni di persone.

Record di like per il post di Chiara Ferragni dedicato alla nascita di Vittoria

Il 23 marzo 2021 è nata la piccola Vittoria, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. La nascita della piccola di casa Ferragnez è stata commentata e condivisa da milioni di persone che non vedevano l’ora di “conoscerla”.

Chiara Ferragni

Nata a Milano alle ore 3.18 di notte, Vittoria è diventata immediatamente una star di Instagram. Il post realizzato da Chiara Ferragni per annunciare la nascita della piccola ha ottenuto il record di like sul profilo social dell’influencer. Sono infatti oltre 4 milioni i mi piace lasciati dal popolo di Instagram a questo post.

Perché il post ha ottenuto così tanti mi piace?

Il post sulla nascita della figlia Vittoria ha ottenuto il record di mi piace sul profilo di Chiara Ferragni, ma qual è il motivo che ha spinto così tante persone a lasciare un like? La gravidanza dell’influencer è stata documentata dall’influencer e da Fedez fin dal momento dell’annuncio. L’hype per la gravidanza è stato quindi enorme dall’inizio e per questo erano tantissime le persone che non vedevano l’ora di veder nascere la secondogenita dei Ferragnez.

Stories e post di Chiara Ferragnez e di Fedez sono stati pieni di scatti riguardanti la dolce attesa dell’influencer. L’unica cosa rimasta segreta per tempo era il nome della piccola, ma anche in questo caso erano stati lasciati numerosi indizi sul social.

I follower sono hanno quindi vissuto molto da vicino i mesi che hanno preceduto la nascita di Vittoria e questo li ha spinti a vivere a pieno l’attesa. Tutta la comunità di Instagram, allora, non vedeva l’ora di conoscere la piccola Vittoria e di conseguenza non deve stupire il gran numero di like e di commenti al post dedicato alla sua nascita.

