Frasi addio al celibato: le più divertenti e simpatiche da poter stampare su delle magliette o da scrivere in un biglietto.

Stai cercando frasi per l’addio al celibato di un tuo grande amico? Sei arrivato nel posto giusto. Celebrazione votata solo al divertimento, organizzata solitamente a pochi giorni dalle nozze, è l’equivalente dell’addio al nubilato della futura sposa, ossia un modo per permettere ai due partner di dare un ultimo saluto alla vita da single, “libera” a tutti gli effetti. Anche per questo motivo viene spesso riservata solo al testimone e agli amici e parenti dello sposo di sesso maschile, per permettere al futuro marito di dedicarsi ad attività che generalmente piacciono di più ai ragazzi. In attesa della festa non sai cosa poter scrivere nel biglietto d’auguri che stai preparando o magari su delle magliette a tema che vorresti stampare? Ecco una raccolta di frasi che potrebbero davvero essere adatte alla circostanza!

Frasi divertenti per l’addio al celibato

Se vuoi che la tua festa possa risultare davvero indimenticabile per il tuo migliore amico, o comunque per lo sposo, devi cercare in assoluto di creare le condizioni per farlo divertire, facendo grande attenzione a ogni dettaglio. Per esempio potresti regalargli una maglietta con delle frasi buffe e divertenti che possa rimanergli come ricordo concreto anche alla fine del matrimonio.

Brindisi addio al celibato

Un’idea semplice ma sempre efficace e molto spesso apprezzatissima dagli sposi. Se hai bisogno di ispirazione per la citazione o l’aforisma da scrivere sulla t-shirt, ecco alcune delle più divertenti in assoluto:

– Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

– Il matrimonio semplifica la vita, ma complica le giornate. (Edmond Rostand)

– Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi! (Oscar Wilde)

– Se avete paura della solitudine, non sposatevi. (Anton Cechov)

– Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

– Essere irragionevoli è un diritto umano. (Aristotele)

– Giudico il matrimonio uno scambio di cattivi umori di giorno e di cattivi odori di notte. (Guy de Maupassant)

Altre frasi simpatiche per celebrare il futuro sposo

Le scritte che ti abbiamo proposto nel paragrafo precedente potrebbero sicuramente far esplodere in una grossa risata lo sposo e gli altri invitati. Di frasi adatte all’occasione ne esistono però tantissime, e alcune potresti anche inventarle tu con la tua creatività. Una buona battuta dovrebbe infatti essere basata proprio sullo sposo, sul suo carattere e sui suoi difetti, per cercare di colpirlo proprio sul suo punto debole.

Se non riesci comunque a partorire una frase che ti sembri davvero adatta, lasciati ispirare da queste, magari rimodellandole per farle calzare a pennello sul tuo amico:

– Uomo libero si sposa: salviamolo dall’estinzione della specie.

– Il giorno del tuo matrimonio si avvicina. Se hai bisogno di un posto dove nasconderti, a casa mia ho un letto libero…

– Condannato a…NOZZE!

– Il matrimonio è la Divina Commedia alla rovescia: prima il paradiso, poi il purgatorio, poi l’inferno.

– Va bene che nella vita bisogna fare delle follie, ma non ti sembra di esagerare sposandoti?

– L’amore è un lungo e dolce sogno, e il matrimonio è la sveglia.

– Offrite da bere a quest’uomo: deve dimenticare che si sposa.

– Celibe. Sentila bene questa parola. Nel corso degli anni potrebbe capitarti di chiederti perché avrai mai rinunciato ad esserlo.

– La parte più bella del matrimonio è quella in cui sei ancora celibe. Sei ancora in tempo!

– Fedi nuziali: le manette più piccole del mondo.

– Game Over: il divertimento è finito.

– Domani mi sposo, ma non c’è niente di ufficiale.

– Oh mio celibato… ADDIO!

– Ehi! Ma sei sicuro di quello che stai facendo? Ricorda che il matrimonio è il primo passo verso il divorzio!

– Il fatto che per sposarsi necessitino dei testimoni, è la prova che stai commettendo un reato!

– Fidanzarsi è umano, sposarsi è diabolico…

– Keep Calm and Ripensaci.

