Polvere e gloria di Andrea Bocelli e Jannik Sinner, il significato: “Non arrenderti mai”

Una canzone che nessuno si aspettava: Polvere e gloria di Andrea Bocelli feat. Jannik Sinner. Scopriamo il significato e il testo.

Un’unione un po’ bizzarra, quella di Andrea Bocelli e Jannik Sinner per la canzone Polvere e gloria. Il tenore ha scelto di collaborare con il tennista per dare vita a un brano che parla della realizzazione dei sogni più grandi. Vediamo il significato e il testo.

Polvere e gloria di Andrea Bocelli e Jannik Sinner: il significato

Uscita venerdì 20 giugno 2025, Polvere e gloria è la canzone che vede collaborare Andrea Bocelli con il tennista Jannik Sinner. Un’accoppiata che nessuno si aspettava, giustificata dal significato del singolo. Il brano, infatti, parla della forza di inseguire i propri sogni, sempre e comunque, anche quando tutto sembra remare contro.

“Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te

Stretti alle nostre passioni da sempre perché

Una linea sottile trasforma la polvere in gloria“.

La canzone è chiaramente autobiografica. Sia Bocelli che Sinner hanno fatto di tutto per inseguire i propri sogni e sono riusciti nell’impresa. Uno nella musica, l’altro nello sport, entrambi sono l’orgoglio dell’Italia.

“La partita è la vita che toglie e che dà

E se un’onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà“.

La strada che conduce ai propri sogni è spesso tortuosa, con ostacoli che all’apparenza sembrano insormontabili. Eppure, anche quando tutto sembra crollare bisogna rialzarsi e provare a sorridere alla vita. Solo così si otterrà del bene.

“Io conosco il coraggio e la forza che hai

Sarò sempre al tuo fianco

Non arrenderti mai“.

Polvere e gloria di Bocelli e Sinner è un elogio alla forza, al coraggio, alla tenacia. Qualità indispensabili per andare avanti nella vita e vedere esauditi tutti i propri desideri.

Ecco il video di Polvere e gloria:

Polvere e gloria: il testo

In our lifes

There will always be many first times

All you have to do is…

(Nella nostra vita

Ci saranno sempre tante prime volte

Tutto quello che devi fare è…)

Continua per il testo integrale