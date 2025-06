Il segreto per svegliarsi con pelle e capelli perfetti (senza sforzo): cos’è lo sleepmaxxing

Avete già sentito parlare dello sleepmaxxing? Ecco cos’è la nuova tendenza beauty che sfrutta la skincare notturna per essere sempre al top.

Visto che dormire è un’attività quotidiana che porta via parecchie ore, perché non sfruttarla al massimo per avere benefici? Così è nato lo sleepmaxxing, la nuova tendenza beauty che consente di svegliarsi con pelle e capelli perfetti. Vediamo cos’è e come funziona.

Sleepmaxxing: cos’è la nuova tendenza beauty

Sui social sta spopolando una nuova tendenza beauty molto interessante, anche se a detta degli esperti non bisogna abusarne. Stiamo parlando dello sleepmaxxing, che consiste nello sfruttare le ore del riposo notturno per ottenere un potenziamento della skincare e dell’haircare routine. Così facendo, al mattino si avranno pelle e capelli perfetti.

Partendo dal presupposto che un buon sonno è fondamentale per il benessere fisico e psichico, gli esperti di bellezza hanno pensato di estendere i benefici anche alla pelle e ai capelli. Come? Semplice, utilizzando trattamenti notturni che consentano di avere l’epidermide più tonica e luminosa già al risveglio. Non solo, con qualche trucco pure la chioma risulta perfetta.

I più grandi alleati dello sleepmaxxing sono: detergenti struccanti per una detersione profonda, maschere viso idratanti e all’acido ialuronico, patch per il contorno occhi, trattamenti antirughe, bigodini senza calore o acconciatura con i capelli intrecciati e sieri/oli nutrienti per la chioma. Ovviamente, sono bene accetti anche tutti gli accessori che possano contribuire a un sonno rigenerante, tipo le mascherine per gli occhi o lo federe per cuscini in seta.

Sleepmaxxing: gli avvertimenti degli esperti

Capire cos’è lo sleepmaxxing è semplice, lo si evince anche dal nome, ma gli esperti hanno già lanciato un allarme: non deve diventare un’ossessione. Pur essendo vero che la notte la pelle si rigenera naturalmente ed è più ricettiva ai trattamenti, la nuova tendenza rischia di innescare un meccanismo pericoloso.

L’uso eccessivo di alcuni ingredienti attivi, infatti, potrebbe provocare effetti indesiderati, come: irritazioni, disidratazione, eruzioni cutanee e ipersensibilità generalizzata. Come sempre, la via da seguire è la moderazione. Ergo: fare lo sleepmaxxing un paio di sere a settimana va bene, ma tutti i giorni per un periodo prolungato è controindicato.