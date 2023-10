Vi presentiamo una selezione delle più belle poesie sulla pace, un concetto, una realtà, un sogno che, mai come oggi, sembra utopia.

Negli ultimi tempi come non mai, la pace non appare più come un sacrosanto diritto dell’uomo ma solo come un’utopia. Eppure, non bisogna mai perdere la speranza e tutti si devono impegnare affinché ci si possa avvicinare il più possibile ad un’esistenza priva di conflitti. Vediamo quali sono le più belle poesie sulla pace.

Le più belle poesie sulla pace

Vi siete mai soffermati a pensare alla parola pace? Dopo mamma, papà e nonna e nonno, è il primo termine che viene imparato dai bambini. E’ un concetto che si comprende subito, in modo semplice, e che sembra quasi scontato. Eppure, con l’avanzare dell’età ci si rende conto che è difficile tenersi completamente alla larga da guerre e conflitti. Le ostilità, che siano a livello familiare o amicale, oppure mondiale, sono diventate la normalità. Basta accendere la televisione e guardare un qualsiasi telegiornale per rendersi conto che quella pace che si insegna fin da piccoli è un’utopia. Nonostante tutto, non bisogna mai smettere di sperare in un futuro di pax, per tutti. Vi proponiamo una selezione delle poesie più belle sulla pace.

Shemà di Primo Levi

Voi che vivete sicuri

Nelle vostre tiepide case,

Voi che trovate tornando a sera

Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

Che lavora nel fango

Che non conosce pace

Che lotta per mezzo pane

Che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

Senza capelli e senza nome

Senza più forza di ricordare

Vuoti gli occhi e freddo il grembo

Come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

Vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa andando per via,

Coricandovi alzandovi:

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

La malattia vi impedisca,

I vostri nati torcano il viso da voi.

Luce, pace, amore di Laurence Housman

La pace guardò in basso

e vide la guerra,

“Là voglio andare” disse la pace.

L’amore guardò in basso

e vide l’odio,

“Là voglio andare” disse l’amore.

La luce guardò in basso

e vide il buio,

“Là voglio andare” disse la luce.

Così apparve la luce

e risplendette.

Così apparve la pace

e offrì riposo.

Così apparve l’amore

e portò vita.

Preghiera sulla pace di Madre Teresa di Calcutta

O Signore,

c’è una guerra

e io non possiedo parole.

Tutto quello che posso fare

è usare le parole

di Francesco d’Assisi.

E mentre prego

questa antica preghiera

io so che, ancora una volta,

tu trasformerai la guerra in pace

e l’odio in amore.

Dacci la pace,

o Signore,

e fa’ che le armi siano inutili

in questo mondo meraviglioso.

Amen.

La pace di Trilussa

Un Omo aprì er cortello

e domannò a l’Olivo: — Te dispiace

de damme un “ramoscello”

simbolo de la Pace?

— No… no… — disse l’Olivo — nun scherzamo.

perché ho veduto, in più d’un’occasione,

ch’er ramoscello è diventato un ramo

e er simbolo… un bastone.

Ho dipinto la pace di Talil Sorek

Avevo una scatola di colori,

brillanti, decisi e vivi.

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso per il sangue dei feriti,

non avevo il nero per il pianto degli orfani,

non avevo il bianco per il volto dei morti,

non avevo il giallo per le sabbie ardenti.

Ma avevo l’arancio per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste per i chiari cieli splendenti,

e il rosa per il sogno e il riposo.

Mi sono seduta,

e ho dipinto la pace.

Promemoria di Gianni Rodari

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare

preparare la tavola,

a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte

né per mare né per terra:

per esempio, LA GUERRA.

Prendi un sorriso di Mahatma Gandhi

Prendi un sorriso

regalalo a chi non l’ha mai avuto

Prendi un raggio di sole

fallo volare là dove regna la notte

Scopri una sorgente

fa bagnare chi vive nel fango

Prendi una lacrima

posala sul volto di chi non ha mai pianto

Prendi il coraggio

mettilo nell’animo di chi non sa lottare

Scopri la vita

raccontala a chi non sa capirla

Prendi la speranza

e vivi nella sua luce

Prendi la bontà

e donala a chi non sa donare

Scopri l’amore

e fallo conoscere al mondo.

Il discorso sulla pace di Jacques Prévert

Sul finire di un discorso di grande importanza

l’insigne statista esitando

su una bella frase assolutamente vuota

ci cade dentro

e impacciato la bocca spalancata

affannato

mostra i denti

e la carie dentaria dei suoi paciosi ragionamenti

scopre il nervo della guerra

il cruciale problema del denaro.

La Pace di Li Tien Min

Non importa chi tu sia,

uomo, donna,

vecchio o fanciullo,

operaio o contadino,

soldato, studente o commerciante;

non importa quale sia il tuo credo politico

o quello religioso

se ti chiedono qual è la cosa

più importante per l’umanità,

rispondi

prima

dopo

sempre: la pace!

Verrà un giorno di Jorge Carrera Andrade

Verrà un giorno più puro degli altri:

scoppierà la pace sulla terra

come un sole di cristallo.

Una luce nuova

avvolgerà le cose.

Gli uomini canteranno per le strade

ormai liberi dalla morte menzognera.

Il frumento crescerà sui resti

delle armi distrutte

e nessuno verserà

il sangue del fratello.

Il mondo apparterrà alle fonti

e alle spighe che imporranno il loro impero

di abbondanza e freschezza senza frontiere.