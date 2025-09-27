Le piste di atterraggio più strane al mondo: ce n’è una anche in Italia

Le piste di atterraggio non sono tutte uguali e alcune sono anche piuttosto bizzarre: scopriamo quali sono quelle più strane al mondo.

Quanti sono abituati a viaggiare in aereo non resteranno stupiti nello scoprire che le piste di atterraggio non sono tutte uguali. Molte sono standard, ma ce ne sono alcune particolari, addirittura adrenaliniche. Scopriamo quali sono quelle più strane al mondo.

Le piste di atterraggio più strane al mondo

Mentre esistono voli con più turbolenze, nel nostro immaginario le piste di atterraggio sono tutte uguali. Una sorta di rettilineo, con luci che all’occorrenza indicano la strada da seguire. Eppure, ci sono alcune ‘strisce d’asfalto’ assai particolari, che obbligano i piloti d’aereo a studi preliminari volti alla sicurezza dei passeggeri e dello stesso equipaggio.

Ad esempio, l’Aeroporto di Barra in Scozia vanta l’unica pista di atterraggio al mondo direttamente sulla spiaggia. I comandanti che si trovano a dover fare scalo qui sono chiamati a studiare bene le maree, in modo da non aver problemi né durante il decollo né tantomeno durante l’atterraggio. A volte, però, non basta neanche prepararsi in anticipo: spesso i voli subiscono delle modifiche all’ultimo momento perché il mare gioca brutti scherzi.

Anche la pista d’atterraggio dell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong merita di entrare nell’elenco di quelle più strane al mondo. Il motivo è presto detto: si trova sull’isolotto di Chek Lap Kokm, uno dei più trafficati al mondo e adibito esclusivamente a scalo.

La classifica delle piste di atterraggio più strane al mondo

Secondo la classifica stilata dalla CNN, tra le piste di atterraggio più strane al mondo ce n’è anche una italiana. Si tratta di quella dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che ha meritato il posto perché sembra che gli aerei atterrino direttamente sull’acqua. Un’esperienza quasi adrenalinica, in stile parco dei divertimenti.

Di seguito, la classifica: