La sorella della duchessa di Cambridge Kate Middleton, Pippa Middleton, sarebbe in attesa del suo secondo bebè.

Page Six ha rivelato che Pippa Middleton, sorella della duchessa Kate Middleton, sarebbe in attesa del suo secondo bebè. La socialité britannica ha già avuto un bambino, Arthur Michael William, nato il 15 ottobre 2018. Al momento la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato a Page Six che i due sarebbero felicissimi per la lieta novità.

Pippa Middleton incinta del secondo figlio

Dopo le nozze nel 2017 con l’imprenditore James Matthews, nel 2018 Pippa Middleton è diventata madre per la prima volta e a quanto pare nel 2021 la sorella di Kate allargherà ulteriormente la famiglia.

Pippa Middleton

Al momento i membri della famiglia Reale e la famiglia Middleton non hanno confermato la notizia, ma secondo Page Six si tratterebbe di una “notizia fantastica in un anno difficile”. Pippa riuscirà ad eguagliare sua sorella Kate con tre bebè al seguito?

La duchessa ha avuto il primogenito George il 22 luglio 2013. Nel 2015 è nata la principessa Charlotte mentre il 23 aprile 2018 è nato il piccolo Louis.

Il dramma di Meghan Markle

Mentre la famiglia Middleton potrebbe essere in procinto di accogliere un altro nipotino, per Meghan Markle e Harry il 2020 è stato un anno tragico. L’ex duchessa del Sussex ha rivelato pubblicamente di aver perso il loro secondo bebè, notizia che avrebbe profondamente atterrito lei e Harry.

“Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo (…) “Seduta in un letto d’ospedale, guardando il cuore di mio marito che si spezzava mentre cercava di trattenere il mio in frantumi, ho capito che l’unico modo per iniziare a guarire è chiedere: stai bene?”“, aveva raccontato al New York Times Meghan Markle confessando il suo dramma. Lei e Harry si sono trasferiti negli States insieme al loro unico figlio, il piccolo Archie Harrison.