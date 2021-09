L’intervento del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip in merito al dissing del momento vi strapperà una risata.

Sembra che questa storia non abbia mai fine! Proprio a qualche ora fa risalgono le ultime news circa le dichiarazioni del duo comico pugliese Pio e Amedeo ai Seat Music Awards a favore della libertà di espressione in RAI. Lo show, come documentato, ha suscitato una forte reazione del rapper Fedez, con il quale il duo ha intrattenuto un piccato botta e risposta, in cui si è inserita anche Chiara Ferragni, intervenuta in difesa del marito.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Tuttavia, l’influencer e il cantante non sono stati gli unici ad aver criticato l’esibizione dei due comici: poche ore fa, infatti, anche Tommaso Zorzi ha espresso la sua opinione in merito, pubblicando una IG Story sul suo profilo decisamente ironica e pungente:

“Dopo al premio a Pio e Amedeo per aver innovato il linguaggio televisivo oggi la Rai mi incorona etero dell’anno” è il commento del giovane opinionista in riferimento al premio conferito al duo comico dalla RAI in diretta televisiva.

E voi cosa pensate? Condividete il pensiero di Tommaso?