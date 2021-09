Pierpaolo Pretelli e Cristiano Malgioglio torneranno a breve in televisione con Tale e Quale Show. In un’intervista, il cantautore rivela alcuni retroscena decisamente particolari.

Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli hanno in comune un paio di cose: entrambi sono stati acclamatissimi concorrenti del GF Vip, ed entrambi sono prossimi al ritorno sul piccolo schermo con Tale e Quale Show. Infatti il programma, che andrà in onda a partire dal 17 settembre, vedrà Pretelli nei panni dei concorrenti e Malgioglio come giurato.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Malgioglio ha rivelato cosa aspettarsi da lui in questo ruolo: “Sarò un giudice cattivissimo”, ha dichiarato. “Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Mi spaventa molto Alba Parietti.”

Il retroscena sui fan

Il retroscena più importante, tuttavia, riguarda proprio Pierpaolo Pretelli, o a essere più precisi i suoi fan. Questi, infatti, hanno bombardato di messaggi Malgioglio chiedendogli dei “favoritismi” in vista della partenza dello show.

“I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo che se non lo tratto bene mi tolgono i like”, dichiara. “Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer!”