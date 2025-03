Pierdavide Carone svela dettagli sulla malattia: “Non potrò avere figli”

Il giovane cantautore Pierdavide Carone ha raccontato alcune particolarità legate alla sua vita privata e professionale.

Lo abbiamo visto protagonista con tanto di vittoria nella trasmissione di Rai 1 ‘Ora o mai più’. Dopo il trionfo, Pierdavide Carone si è raccontato a 360° a Vanity Fair svelando dei dettagli rimasti ancora inediti sulla sua vita privata, compreso un passaggio molto delicato sulla malattia affrontata in passato che gli impedirà di avere figli, almeno in modo naturale.

Pierdavide Carone, il successo a Ora o mai più

Parlando a Vanity Fair, Pierdavide Carone ha affrontato diverse tematiche legate alla sua carriera. In questo senso non è mancato un passaggio sul recente successo a ‘Ora o mai più’, trasmissione di Rai 1 con Marco Liorni. “Se sono contento della vittoria? Molto”, ha detto subito il cantautore che si è giocato il trionfo nella finalissima con Matteo Amantia.

“Ero concentrato sul lavoro da fare perché, in generale, mi lascio trasportare poco dalle emozioni. Le ultime due puntate, però, le ho subite di più: il video in cui mia sorella parla di mio padre, morto un po’ di anni fa per un tumore, mi ha fatto vacillare, ma penso che fosse normale”.

Ancora sulla sua carriera: “Quando mi sono detto ‘Ce l’ho fatta?’ Nei primi due anni della carriera, quando ho fatto Amici e poi Sanremo, ho pensato che niente potesse scalfire quello che stavo ottenendo e che sarebbe sempre stato così”, ha aggiunto.

Poi, spiegando meglio la sua visione sull’argomento: “Ma non era vero. Perché cambi tu, cambia la percezione che la gente ha di te, e molte altre cose. Imparando dal passato, vorrei evitare di dire ancora che ce l’ho fatta in futuro, continuando semplicemente a fare quello che sto facendo e vedere dove mi porta giorno per giorno”.

La malattia e i figli

Carone, facendo riferimento al passato, si è lasciato andare anche ad una confessione importante a proposito della sua malattia avuta: un cancro. “In quel periodo mi sono ritrovato a essere io a rassicurare gli altri sul fatto che non stessi morendo. I medici, fortunatamente, lo hanno preso in tempo, e questo mi ha rasserenato, anche se chi girava intorno a me non lo era”, ha spiegato il cantante.

“Ricordo bene di aver visto mia madre piangere mentre mi portavano in sala operatoria e di averle sorriso. Non perché stessi fingendo, ma perché ero veramente sereno e cercavo di trasmettere la mia sensazione anche a lei”.

Tale situazione lo ha portato alla consapevolezza di non poter avere figli, almeno in modo naturale: “La forma di una certezza, almeno nel modo convenzionale”, ha ribadito Carone. “Credo che sia, però, poco produttivo rimuginare su qualcosa che non puoi controllare: è meglio lasciar correre e andare avanti. Se vorrò dei figli, li farò in un altro modo. Senza contare che non tutti devono per forza diventare genitori”, ha ammesso il cantautore.