Fedez si scusa pubblicamente con Carlo Conti dopo l’incidente al Festival di Sanremo 2025: scopri le parole del rapper.

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso da diverse settimane ormai, ma ancora se ne parla. Stavolta, al centro della notizia c’è Fedez, che ha voluto chiedere scusa pubblicamente al direttore artistico Carlo Conti. Un gesto inaspettato che ha colto di sorpresa i fan del rapper.

Ma quali sono state le ragioni delle sue scuse? Scopriamo le parole di Federico rivolte al conduttore televisivo.

Fedez: il motivo delle scuse

Durante il Festival, il rapper ha raccontato di aver avuto dei contrasti con il conduttore riguardo alla scelta degli artisti con cui esibirsi durante la serata delle cover. Il disguido ha portato ad una serie di eventi che hanno coinvolto anche i fan di Fedez e il profilo Instagram di Conti.

Fedez ha raccontato al Pulp Podcast che inizialmente aveva previsto di esibirsi con il gruppo Fu*k Your Clique sulla cover del brano “Boy Band” dei Velvet.

Tuttavia, Carlo Conti avrebbe sconsigliato questa scelta, specificando che non voleva artisti che trattassero temi espliciti nei loro brani. Fedez ha accettato la decisione di Conti e ha cambiato idea, coinvolgendo invece Marco Masini per cantare il pezzo “Bella stron*a”.

Qui il video del podcast.

La reazione dei fan e il blocco dei commenti

Il cambiamento di programma ha suscitato una reazione da parte dei fan di Fu*k Your Clique, che hanno iniziato a invadere il profilo Instagram di Carlo Conti, lasciando commenti inappropriati. Per evitare ulteriori disagi, Conti ha deciso di limitare i commenti sui suoi post.

Per tale motivo Fedez ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto, e ha raccontato che la situazione fosse diventata un meme virale.

Nel corso del podcast, Fedez ha colto l’occasione per scusarsi con Carlo Conti per l’invasione di commenti da parte dei suoi fan: “Colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo ha ricevuto dalla fanbase dei Fu*k Your Click commenti con l’hashtag Free sb*ra. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta” ha detto il rapper.