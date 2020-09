Si è spento a 70 anni Philippe Daverio. Il critico d’arte era malato da tempo e a quanto pare avrebbe tenuta nascosta la sua malattia.

Il mondo dell’arte piange Philippe Daverio, critico d’arte e personaggio tv scomparso a Milano a 70 anni e che – stando a quanto riporta Dagospia – sarebbe stato malato da tempo (pur avendo scelto di non parlare pubblicamente della sua malattia). A dare la notizia è stata la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah, che via social ha scritto:

“Amico mio…il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina”. In tanti si sono uniti al suo cordoglio con messaggi d’affetto e di tristezza per la scomparsa di Daverio.

Philippe Daverio

Philippe Daverio è morto: il lutto

Nella notte tra il 1° e il 2 settembre Philippe Daverio si è spento all’istituto dei Tumori di Milano. Da tempo il critico combatteva contro un brutto male, ma aveva preferito vivere la malattia nella più completa riservatezza e non ne aveva parlato con nessuno. In tanti sui social hanno deciso di ricordarlo e omaggiarlo con messaggi d’affetto e di profonda tristezza per la sua scomparsa: tra loro anche l’inviata di Striscia Stefania Petyx che lo ha ricordato con un post via Twitter.

Addio Philippe, mi mancherà il tuo modo unico di narrare l’arte. Da oggi siamo tutti più poveri.. Rip #philippedaverio — Stefania Petyx (@StefaniaPetyx) September 2, 2020

Oltre a lei anche il dj Rosario Pellecchia ha ricordato il critico d’arte via social, e ha scritto:

Ad alcuni ospiti devi tirar fuori le parole, mentre senti salire l’horror vacui.

Altri invece li ascolti in religioso silenzio.

Sarà triste non sentire più la voce inconfondibile di #PhilippeDaverio. pic.twitter.com/VQGxcnSvqL — rosario pellecchia (@RossPellecchia) September 2, 2020

La carriera nell’arte e nello spettacolo

Philippe Daverio era nato in Alsazia il 17 ottobre del 1949. Tra la metà degli anni ’70 e i primi anni ’80 aveva aperto due gallerie d’arte (una a Milano e l’altra a New York). Oltre all’attività di gallerista Daverio si è occupato anche delle attività di divulgatore ed editore. Il grande pubblico lo ha iniziato a conoscere nel 1999 con il programma artistico Passepartout, così come Il capitale di Philippe Daverio e, più recentemente, le sue frequenti apparizioni a Striscia la Notizia.