La splendida chef Caterina Bernal ha confessato aver avuto un flirt con Ignazio Moser in Sardegna. Cecilia Rodriguez avrebbe scoperto tutto e avrebbe messo fine alla storia con l’ex ciclista.

Un fugace e presunto flirt in Costa Smeralda: questo il motivo per cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero messo fine alla loro storia d’amore dopo 2 anni di convivenza. A confessare i dettagli riguardanti la vicenda è stata Caterina Bernal, chef di origine argentina con cui Moser si sarebbe trattenuto a chiacchierare durante una serata in Costa Smeralda.

Lei ha dichiarato a Chi che lui non le avrebbe detto di essere fidanzato: “Non sapevo nemmeno chi fosse”, ha dichiarato la bella chef, e ha aggiunto: “Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’, fino a quando non ci siamo scambiati i contatti”.

Caterina Bernal e Ignazio Moser: il gossip

La chef argentina Caterina Bernal (che con l’ex fidanzata di Ignazio condivide la nazionalità) ha confessato a Chi il fitto corteggiamento che Ignazio avrebbe perpetrato dopo il loro primo incontro, promettendole di raggiungerla al più presto a Madrid. “Penso che faccia sul serio e lo aspetto”, ha dichiarato la ragazza.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Per il momento la notizia non è stata confermata da Ignazio né tantomeno da Cecilia, che dopo i rumor sulla loro rottura si sono chiusi nel massimo riserbo. La coppia era partita insieme per le vacanze estive in Sardegna ma lì qualcosa sarebbe andato storto, e da allora infatti hanno smesso di apparire insieme sui social.

La storia d’amore

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio è sbocciato nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip, e da allora i due sono diventati inseparabili. Addirittura l’ex gieffina e l’ex ciclista erano arrivati più volte a parlare di costruire insieme una famiglia o di convolare a nozze, ma a quanto pare i loro sogni si sarebbero trasformati in un nulla di fatto.