Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus Bradley Cooper ha deciso di restare chiuso in casa per proteggere sua madre, da tempo malata.

Non appena ha saputo delle notizie sempre più drammatiche riguardanti la pandemia da Covid-19, Bradley Cooper ha preso un’importante decisione: sarebbe rimasto chiuso in casa per mesi insieme a sua madre che, già malata da tempo, con un eventuale contagio da Coronavirus avrebbe rischiato la vita. “Ho agito con la massima prudenza”, ha dichiarato l’attore a Interview, e ha aggiunto: “Non ho potuto far venire nessuno a casa in quel periodo, se lei prendeva il Covid era finita.”

Coronavirus: Bradley Cooper chiuso in casa

L’emergenza Coronavirus ha completamente stravolto la vita di Bradley Cooper: l’attore, da sempre molto legato a sua madre, ha deciso di “murarsi” dentro casa con lei fino a quando non fosse stato trovato il vaccino.

Bradley Cooper

Nel 2011 l’attore ha perso suo padre, e non ha voluto correre rischi con l’anziana mamma malata. Insieme a loro, durante la quarantena, sarebbe stata presente la figlia piccola dell’attore, Lea, nata dalla sua relazione (naufragata) con Irina Shayk:

“La nostra casa è in città, ma per fortuna abbiamo un piccolo cortile interno così potevamo uscire un po’ all’aria aperta. Come ho fatto a intrattenere la mia bambina? Ho aperto una specie di scuola materna individuale: al mattino le davo lezioni di nuoto nellavasca da bagno”, ha raccontato a Interview Bradley Cooper.

I rapporti tra lui e Irina Shayk

Cooper è stato legato a Irina shayk dal 2014 al 2019, e nel 2017 i due hanno avuto una bambina: Lea De Seine Shayk Cooper. L’amore tra l’attore e la modella è naufragato come un fulmine a ciel sereno e per mesi sono circolate voci (sempre smentite) riguardanti un presunto tradimento messo in atto dall’attore e Lady Gaga, collega e amica conosciuta sul set di A Star is Born. Oggi la cantante ha un nuovo amore, mentre Bradley Cooper – a quanto riporta il Daily Mail – avrebbe avuto un incontro con la sua ex compagna a maggio, durato almeno 4 ore.