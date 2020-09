Il 1° settembre 2020 Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il loro secondo anniversario di matrimonio. Per l’occasione la coppia ha condiviso sui social alcune foto emozionanti del loro grande giorno.

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano un’importante ricorrenza: la coppia ha celebrato il proprio secondo anniversario di nozze condividendo con i fan alcune foto toccanti della giornata, che si è tenuta a Noto con tanto di “parco giochi a tema”.

Chiara Ferragni ha postato alcune foto dei momenti successivi al “lo voglio” e ha scritto: “Per sempre sarà, September 1st 2018”. Fedez a sua volta ha condiviso alcune immagini toccanti del giorno delle nozze e ha scritto: “Buon anniversario a noi! E non potrebbe essere più bello di così.”

Chiara Ferragni e Fedez: l’anniversario di matrimonio

Per festeggiare il loro secondo, romantico, anniversario, Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi una tappa a Roma tra cene al ristorante e visite alle bellezze artistiche della Capitale.

La coppia ha scelto di trascorrere la sera dell’anniversario con una romantica cena sulla terrazza di un prestigioso hotel di Roma, con vista sulla Basilica di San Pietro. Il rapper ha fatto dono a sua moglie di uno splendido gioiello (una collana con diamanti e smeraldo a forma di cuore) e per finire i due si sono recati nella lussuosa suite, dove ad attenderli sul letto era presente una cascata di petali rossi.

In tanti tra i fan e gli amici della coppia hanno fatto loro gli auguri per questa giornata speciale: tra loro anche Manuel Mameli, Asia Argento e Valentina Ferragni, che hanno commentatole foto con una cascata di emoticon a forma di cuore.

Il giorno delle attesissime nozze

Sembra che il matrimonio dei Ferragnez sia costato circa 20 milioni di euro (stando a quanto riporta La Repubblica). Per l’evento i due non hanno badato a spese: dalla lussuosa location scelta per il ricevimento fino all’intero parco giochi affittato per il divertimento degli ospiti fino a tarda notte. L’abito della sposa, firmato Dior (e creato da Maria Grazia Chiuri) secondo Fanpage.it sarebbe valso circa 85.000 euro.