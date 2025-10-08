Petra 3 torna in tv: anticipazioni, cast, puntate e curiosità

C’è grande attesa per Petra 3, la serie tv con protagonista la bravissima Paola Cortellesi: ecco anticipazioni, cast, puntate, location e curiosità.

Petra 3 torna ad appassionare i telespettatori con nuove storie che, di certo, li lasceranno di stucco. A vestire i panni della protagonista è sempre la bravissima Paola Cortellesi e al suo fianco ritroviamo altri volti amati della seconda stagione. Scopriamo trama, cast e curiosità.

Petra 3: anticipazioni, curiosità e trailer

Dopo il successo delle prime due stagioni, Petra 3 arriva finalmente su Sky Cinema e NOW. Anche questo capitolo è diretto da Maria Sole Tognazzi, per cui le aspettative dei telespettatori sono alte. Ancor prima di sbirciare la trama, siamo pronti a scommettere che nessuno resterà deluso dalle nuove puntate.

Nella terza stagione, Petra Delicato ricompare sugli schermi in una condizione ‘domestica’ completamente diversa rispetto al passato: è andata a convivere con Marco e i suoi tre figli Marina, Eugenio e Tommaso. Lei, abituata a non condividere i suoi spazi, si ritrova catapultata in un nuovo ménage familiare che la metterà a dura prova.

Mentre la sua vita privata viene stravolta, l’ispettrice della Polizia di Genova si ritrova ad affrontare due casi molto delicati: un omicidio con furto di reliquia e la morte di un importante imprenditore, avvenuta mentre era in compagnia di una prostituta. Petra entra in contatto con due mondi completamente diversi, quello delle suore e quello della mafia. Non solo, ritroverà anche un vecchio ‘amico’, Luigi.

Ecco il trailer di Petra 3:

Petra 3: cast, date e puntate

Oltre a Paola Cortellesi, nel cast di Petra 3 ritroviamo: Andrea Pennacchi (Antonio Monte), Manuela Mandracchia (Beatrice, la moglie di Monte) e Francesco Colella (Marco). La new entry è Francesco Acquaroli, che veste i panni di Luigi De Nardis.

Il terzo capitolo della serie tv, scritto da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione della Paola Cortellesi, è composto da due puntate, che andranno in onda mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e NOW. Le riprese si sono svolte a Genova, Roma e Palermo.