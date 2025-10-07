Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi: tutto quello che c’è da sapere sul film

Come voleva la prassi è il 30° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola tratta dal romanzo di Camilleri.

Trasmesso per la prima volta in televisione nel 2017, Come voleva la prassi è il 30° film della serie con protagonista il commissario Montalbano. Tratto dall’omonimo racconto, la storia inizia con il ritrovamento del cadavere di una giovane donna nell’androne di un palazzo. Il commissario Montalbano inizia subito la sua indagine: un’indagine che metterà in pericolo lo stesso protagonista che scamperà fortunosamente a un attentato orchestrato ai suoi danni.

Come voleva la prassi: le location del film de Il Commissario Montalbano

La città che fa da sfondo anche a questa indagine del commissario Montalbano, così come tutte le altre, è Vigata, l’ormai celebre immaginaria località della Sicilia nata dalla fantasia e dalla penna di Andrea Camilleri.

Anche in Come voleva la prassi, Vigata è stata ricreata attraverso le riprese che sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Come voleva la prassi: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Il protagonista di Come voleva la prassi è Luca Zingaretti, che interpreta ovviamente il commissario Montalbano. Cesare Bocci veste i panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta impersona l’ispettore Fazio, Angelo Russo, è il goffo agente Catarella.

Nel cast del film sono inoltre presenti Sonia Bergamasco nei panni di Livia e Isabell Sollman in quelli di Ingrid. Completano il cast Nuccio Vassallo, Giulio Corso, Lana Vladi, Matteo Taranto e Massimo Spata.