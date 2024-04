Imprevisto per Perla Vatiero. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha raccontato quanto le è accaduto in treno.

Sempre più social Perla Vatiero che dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello è tornata ad essere super attiva con i suoi fan. In queste ore, la ragazza ha raccontato di essere stata vittima di una particolare disavventura in treno…

Perla Vatiero, disavventura in treno

Alfonso Signorini

Con alcune stories Instagram, la Vatiero ha spiegato ai fan di trovarsi, per errore a Milano. Ebbene sì, perché la fresca vincitrice del GF sarebbe dovuta andare a Reggio Emilia…

“Io che provo a coprire le mie quattro ore di sonno”, ha detto. “Allora ragazzi vi devo raccontare questa. Sono appena arrivata a Milano ma, in realtà, non ci dovevo venire perché dovevo fermarmi a Reggio (Emilia, ndr) da mia sorella Loana per stare un po’ insieme a lei, per passare la serata in compagnia, andare a cena eccetera e venire domani a Milano. Mia sorella, però, mi chiama in treno e mi dice che non fermava a Reggio ma direttamente qui… quindi, eccomi qua. Io e lei morte dal ridere al telefono”, ha raccontato tra le risate.

L’amore per Mirko

In precedenza, sempre via social, rispondendo alle domande dei fan, la bella Perla aveva avuto modo di affrontare anche il discorso relativo alla storia con Mirko: “Come è stato rivivere certe emozioni con Mirko? Come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. È assurdo, mi emoziono ancora come una bambina dopo anni…”.

E sulla vittoria al GF, anche grazie alla relazione con Brunetti: “La mia vittoria è stata questa: essere amata e apprezzata senza avere fatto nulla, solo per essere stata me stessa”.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza: