Un recente filmato condiviso da Justin Bieber ha generato non pochi commenti e ipotesi sulle condizioni di salute del cantante.

Cosa sta succedendo a Justin Bieber? Un recente video condiviso sui social dallo stesso artista ha generato nei suoi fan forte preoccupazione e, va detto, anche qualche critica. Per diversi utenti del web, infatti, il giovane artista sembra essersi lasciato un po’ andare, almeno sotto il profilo dell’aspetto fisico.

Justin Bieber: le critiche per l’aspetto trasandato

Justin Bieber

Nelle ultime ore, i fan di Bieber hanno avuto modo di discutere sul loro idolo. Alcuni lo hanno anche criticato oltre che essersi preoccupati per lui. La ragione è molto semplice: l’aspetto del cantante ha fatto pensare il peggio ai suoi ammiratori.

Il ragazzo, infatti, ha recentemente pubblicato un video in cui cantava il brano “Essence”, feat Tems. Al netto dell’esibizione in sé che ad alcuni è piaciuta e ad altri no, diversi commenti sono arrivati per il suo aspetto esteriore.

Justin è parso piuttosto trasandato. “Perché sembra così tanto un senzatetto“, si legge in un commento che ha raccolto migliaia di like. “Non posso credere che sia più lui. È un involucro di chi era prima.. questo dovrebbe rattristarci tutti”.

Molti utenti si sono spaventati anche per via della sua salute che, in passato, aveva destato diversi patemi.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dallo stesso cantante dove, tra i commenti, si possono leggere le critiche e lo stupore di alcuni fan:

La malattia del cantante

In passato l’artista aveva spiegato di soffrire di un disturbo neurologico raro, la sindrome di Ramsay Hunt che di solito colpisce le persone che hanno superato i 60 anni ma che in questo caso aveva preso di mira proprio il ragazzo.

Era il 2022 quando proprio Bieber aveva annullato per la prima volta il suo tour spiegando le ragioni: “All’inizio di quest’anno ho reso pubblica la mia battaglia contro la sindrome di Ramsay-Hunt, la mia faccia era parzialmente paralizzata. A causa di questa malattia non sono stato in grado di completare la tappa nordamericana del Justice Tour”.

Ad oggi non si hanno notizie certe sullo stato del ragazzo che, comunque, ha ripreso a cantare e farsi vedere in pubblico. La speranza è che possa stare meglio.