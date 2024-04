Una battuta che è suonata come una critica da parte di Andrea Delogu ha scatenato una vera e propria polemica ai danni della donna.

Una battuta sui cantautori fatta da Andrea Delogu ha portato la famosa conduttrice a finire nel mirino degli haters. La donna ha voluto quindi spiegare cosa intendesse e ha risposto a diversi commenti antipatici ricevuti.

Andrea Delogu, la battuta sui cantautori

Andrea Delogu

Nelle scorse ore, la Delogu ha condiviso una storia su Instagram nella quale si faceva dell’ironia sui cantautori. La foto era ripresa da una pagina satirica sulla musica e i musicisti dal titolo “Perché un cantautore non ha successo”.

In questo senso c’erano una serie di motivazioni per cui certi cantanti non riescono a spaccare nel settore musicale. L’immagine mostrava un grafico a torta dove, la motivazione principale dell’insuccesso dei cantautori era riassuno in una frase: “Perché fa cag***”.

Proprio questo ha generato grande rabbia e polemica tanto da portare la speaker a dover ribattere. Non prima di precisare: “Ora potete scatenarvi. E sì, mi dispiace non si sia capito ma sono una str***a“.

Le critiche e la risposta

“Molti di voi si sono risentiti perché ho ripostato questo. Fa male ma è così”, ha detto la bella Andrea facendo riferimento alle critiche ricevute per via della sua battuta e dell’ironia della pagina satirica condivisa.

“Ora ci sono infiniti modi per farsi conoscere e amare senza ‘i poteri forti’, non siamo in un contesto piramidale dove pochissimi decidevano cosa poteva funzionare o no. Poi, che piacciano anche cose inascoltabili non vuole dire che quelle ascoltabili siano penalizzate. Almeno in partenza. Posso sbagliarmi eh… ma ne dubito. E poi era una battuta che faceva pure ridere, pesantoni mamma mia!”.

Di seguito anche un post Instagram della speaker: