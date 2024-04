Da Temptation Island alla vittoria del Grande Fratello, all’insegna dell’amore. Perla Vatiero si racconta ai fan chiamando in causa Mirko Brunetti.

I Perletti sono di nuovo più uniti che mai. Stiamo parlando, naturalmente, di Perla Vatiero e Mirko Brunetti che dopo essersi presi la scena a Temptation Island, sono tornati alla ribalta con la partecipazione al Grande Fratello che ha visto, tra l’altro, la ragazza vincere. La giovane ha condiviso con i fan social alcuni pensieri mettendosi a disposizione in una box domande.

Perla Vatiero, l’amore per Mirko Brunetti

Tantissimi i quesiti giunti a Perla a proposito della relazione con Brunetti. La ragazza ha spiegato che le cose tra loro stiano andando molto bene e che il loro rapporto non ha risentito di quanto accaduto in precedenza, cone le note vicende successive al momentaneo addio post Temptation Island.

“Come è stato rivivere certe emozioni con Mirko? Come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. È assurdo, mi emoziono ancora come una bambina dopo anni…”, ha detto la ragazza.

Sul successo ottenuto al GF: “La mia vittoria è stata questa: essere amata e apprezzata senza avere fatto nulla, solo per essere stata me stessa”.

Le critiche degli haters

Al netto della grande comunità di fan dei Perletti, non tutti sono sempre stati dolci e gentili con la ragazza. Non mancano, infatti, i tanti haters: “Ci sta non piacere a tutti, ci sta criticare la ragazza che, in questo momento, è nell’occhio del ciclone”, ha detto.

“Ci sta criticare una vittoria e trovare il marcio in tutto. Ci sta! Sarà invidia, sarà noia, sarà per il semplice gusto di parlare… non lo so e non lo capirò mai, però, va bene si accetta anche questo. L’amore delle persone a me vicine è stato il motore di tutto ed è quello che conta. Mi arriva anche tantissimo amore dai fan, dalle persone che mi sostengono a prescindere dalle mie scelte, loro sono sempre state al mio fianco anche con una semplice parola!”, ha concluso Perla.

