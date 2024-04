Lory Del Santo risponde alle accuse mosse da Marcella Bella durante la sua intervista a Belve. Ecco cosa ha detto.

Dopo l’intervista di Marcella Bella a Belve, Lory Del Santo si è sentita chiamata in causa. Infatti, durante la chiacchierata con la giornalista Francesca Fagnani, la cantante aveva accusato la Del Santo di aver flirtato con il marito e di averla attaccata fisicamente.

Inevitabile era la risposta dell’attrice che ha deciso di dire la sua sull’episodio raccontato a Belve. Ecco che cosa ha dichiarato Lory Del Santo.

Lory Del Santo racconta la sua versione dei fatti

“Arrivò, si inginocchio è parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e, a mia domanda, mi disse che non l’aveva mai vista. Lei se ne andò ma dopo mezz’ora tornò lì a parlargli di nuovo all’orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva” ha raccontato la cantante.

Ma invece, qual è la versione dei fatti di Lory Del Santo?

Marcella Bella

“Mi hanno mandato questo video e mi sono molto divertita. Non ricordo di avere mai avuto l’onore di conoscere ufficialmente questa bella signora e tantomeno non ho mai sentito parlare o anche nominare il nome di suo marito. Cos’è un imprenditore o un cantante?” ha risposto Lory sul suo profilo Facebook.

Ma non finisce qui.

Lory Del Santo attacca Marcella Bella

L’attacco della Del Santo continua ancora nel post Facebook: “Mi chiedo: non è che mi ha scambiato per un’altra oppure semplicemente lui aveva occupato per errore il mio posto a teatro? […] Secondo la storia raccontata, lui aveva dichiarato che non mi conosceva, io avevo a lei detto che non lo conoscevo, quindi lui mentiva? O semplicemente vince la maggioranza“.

Arriverà una seconda risposta da parte della cantante? La vicenda non si conclude qui.