Sorpresa a L’Isola dei Famosi 2024: la produzione ha annunciato una squalifica immediata per un naufrago. Ecco cosa è successo.

Era stato protagonista di alcune discussioni vivaci nelle ultime giornate de L’Isola dei Famosi ma, al netto di una ritrovata serenità, per Francesco Benigno la squalifica è stata inevitabile. A comunicare tale decisione è stata direttamente la produzione del reality Mediaset con una nota ufficiale anticipata anche dalle parole nel daytime dell’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno, a cui hanno poi fatto seguito anche quelle del diretto interessato.

Isola dei Famosi, Francesco Benigno squalificato

Francesco Benigno

Sorpresa dall’Honduras dove a L’Isola dei Famosi, Benigno è stato squalificato dal gioco (Mediaset ha usato il termine “escluso“). A renderlo noto è stato lo stesso reality Mediaset con tanto di comunicato stampa ufficiale.

“A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da ‘L’Isola dei Famosi’. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”.

Queste le parole della produzione del programma che hanno fatto seguito a quelle dell’inviata Casalegno che nel daytime aveva anticipato l’uscita dai giochi dell’attore.

Di seguito anche un post Instagram con parte di quanto accaduto nelle ultime ore tra i naufraghi:

Il motivo della squalifica

Dal comunicato Mediaset relativo alla squalifica dell’uomo, si parla di “comportamenti non consoni e vietati“. Non è chiaro cosa sia successo e se la decisione del reality abbia a che fare con le polemiche che si erano innescate nelle scorse giornate tra Benigno e Peppe Di Napoli.

I due avevano dato vita ad alcune accese discussione che si erano poi spostate anche con la conduttrice Luxuria chiamata in causa proprio da Benigno in più circostanze.

Staremo a vedere se l’attore o lo stesso programma vorranno dare maggiori aggiornamenti più avanti.

Benigno si difende: il videomessaggio

Dopo che le notizie dall’Honduras si sono diffuse in Italia, ecco che Benigno, tramite la propria pagina ufficiale Instagram, ha voluto commentare l’accaduto, prima in relazione ai rumors di ritiro e poi alla decisione dell’esclusione dall’Isola.

“La notizia riguardo al mio ritiro è una menzogna. Mediaset mi voleva costringere a ritirarmi mentendo spudoratamente. Questa è tutta la verità”,

E ancora: “Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti. Sono stato prelevato con una scusa, dicevano che dovevano parlarmi. Mi hanno portato nel resort, accanto all’Isola, comunicandomi che dovevo lasciare il programma perché c’è qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto. I poteri forti di Mediaset hanno deciso che devo essere eliminato. Non sanno darci, però, una spiegazione”, si è sfogato l’uomo.