Qual è il significato di Perdere l’amore di Massimo Ranieri? E’ una delle canzoni più belle e malinconiche di sempre.

Perdere l’amore è una delle canzoni più famose di Massimo Ranieri. Uscito 35 anni fa, il brano è sempre attuale perché descrive alla perfezione il dolore, la rabbia e tutti gli altri sentimenti che si provano quando una relazione giunge al capolinea. Vediamo il significato e il testo.

Perdere l’amore di Massimo Ranieri: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1988, la canzone Perdere l’amore di Massimo Ranieri è contenuta all’interno dell’omonimo album, il diciottesimo nella carriera dell’artista. Scritto da Marcello Marrocchi e Giampiero Artegiani, è uno dei brani d’amore più dedicati e ascoltati di sempre, specialmente quando una relazione finisce e lascia uno dei due partner a raccogliere i cocci di quello che è stato e non sarà più.

“Rischi di impazzire

Può scoppiarti il cuore

Perdere una donna

E avere voglia di morire“.

Descrivere la lacerazione che si vive quando una storia d’amore finisce non è semplice, specialmente quando quel sentimento sembrava poter vincere su tutto e tutti. Massimo Ranieri, con la sua voce profonda, è riuscito a portare in musica un vero e proprio lamento del cuore.

“E adesso che rimane

Di tutto il tempo insieme

Un uomo troppo solo

Che ancora ti vuol bene“.

Quando non si vive l’happy end ci si fanno mille domande. Cosa ho sbagliato? Perché è successo a me? Se mi fossi comportato così sarebbe cambiato qualcosa? Non ci sono risposte, ma solo una grande consapevolezza: il nostro sentimento è rimasto immutato, mentre quello dell’altro no.

“E raccogli i cocci

Di una vita immaginaria

Pensi che domani

È un giorno nuovo“.

Perdere l’amore di Massimo Ranieri non parla soltanto di una relazione giunta al capolinea e del dolore del cuore, ma dona speranza e fa sentire meno soli. Tutti, prima o poi, vivono una delusione di questo tipo e sapere che altri, prima e dopo di noi, hanno vissuto o vivranno lo stesso dolore del cuore fa sentire meno incompresi.

Ecco il video di Perdere l’amore di Massimo Ranieri:

Perdere l’amore: il testo della canzone

E adesso andate via

Voglio restare solo

Con la malinconia…

