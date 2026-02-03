16 marzo di Achille Lauro, il significato: “Te ne vai come io fossi niente”

Qual è il significato di 16 marzo di Achille Lauro? La canzone non è dedicata solo agli amori tormentanti, ma anche ai ritorni.

Tra le canzoni più belle e malinconiche di Achille Lauro c’è 16 marzo. Un brano che l’artista ha scritto a mo’ di lettera, pensando a una donna in particolare, a colei che l’ha mollato per poi tornare da lui e trovare la porta chiusa. Scopriamo il significato e il testo.

16 marzo di Achille Lauro: il significato della canzone

Uscita nel 2020, 16 marzo di Achille Lauro è contenuta all’interno dell’album 1969 – Achille Idol Rebirth. L’artista l’ha scritta in una sola notte, come se fosse una lettera, e l’ha indirizzata direttamente alla donna che gli aveva lasciato una ferita nel cuore. Il significato, però, non ruota solo attorno a un amore tormentato, ma anche ai sentimenti che si provano quando il partner torna sui suoi passi.

“Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono i ‘non si può’

Te ne vai come io fossi niente“.

Achille Lauro parla della classica donna bella da togliere il fiato, che non sa cosa vuol dire di privarsi di qualcuno o qualcosa perché è sempre lei a scegliere. Non a caso, è stata lei a mettere la parola fine sulla loro relazione.

“Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro“.

Lei se ne va così, da un giorno all’altro, come se il partner non avesse più alcun valore. Dopo qualche tempo, però, torna sui suoi passi e trova la porta è chiusa. Lui non è più disposto a tornare con lei, ha sofferto, ma è risorto dalle sue ceneri. Achille Lauro ha parlato così di 16 marzo: “Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non lo starà cercando più. Come me“.

Ecco il video di 16 marzo di Achille Lauro:

16 marzo di Achille Lauro: il testo della canzone

Te ne vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c′è più niente…

Continua per il testo integrale