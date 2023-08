“Senza arte né parte” è un modo di dire molto utilizzato, ma perché si dice così? Scopriamo insieme quando è corretto utilizzarlo.

Uno dei modi di dire italiani più popolari è senza alcun dubbio “senza arte né parte”, ma cosa significa nello specifico? Questa espressione viene utilizzata anche nella vita di tutti i giorni, eppure sono ben poche le persone che ne conoscono la reale origine e che sanno come mai si dice così. Cerchiamo allora di scoprire tutto su questo motto.

Origini : l’origine del modo di dire è medievale.

: l’origine del modo di dire è medievale. Quando si usa: si utilizza in riferimento a qualcuno che non sa fare nulla o che non ha un ruolo definito.

Modi di dire: senza arte né parte

“Senza arte né parte” è un modo di dire che si utilizza in riferimento a qualcuno che non sa fare nulla, non ha nessuna capacità e inoltre non possiede nulla. Questa espressione parecchio popolare si impiega dunque quando si parla di qualcuno che non ha possedimenti di alcun tipo e che non sa fare nulla.

La parola “arte” viene utilizzata in questo motto nel senso di conoscenza e di possibilità di svolgere uno specifico lavoro, un’attività in grado di far guadagnare quanto necessario per vivere. La parola “parte”, invece, si usa riferendosi a una proprietà che può essere un immobile oppure denaro.

Quando è nata questa espressione?

L’espressione viene utilizzata molto spesso in Italia anche ai giorni nostri, ma la sua origine è parecchio antica. Questo adagio si usa quando si parla di qualcuno che non conosce un mestiere e non possiede beni.

Nel Medioevo, tutte le persone che praticavano un’arte o un mestiere erano iscritti alle corporazioni divise a seconda delle specifiche attività. Tali corporazioni erano delle vere e proprie associazioni che salvaguardavano quelli che erano gli interessi degli iscritti.

L’origine del detto è quindi medievale. Avere arte e parte significava al tempo essere capaci di svolgere una professione che dava di certo abbastanza per vivere e forniva appoggio anche in caso di bisogno. Coloro che non erano iscritti alle corporazioni infatti avevano ben poca considerazione.