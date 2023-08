Perché si dice buio pesto? Il modo di dire serve per indicare la completa assenza di luce, un buio fitto, impenetrabile e profondo.

Vi siete mai chiesti perché si dice buio pesto? Si tratta di un modo di dire ben comprensibile in ogni regione italiana, dettaglio che rende difficile l’identificazione della sua origine. Una cosa è certa: l’espressione non ha nulla a che fare con il prelibato pesto alla genovese.

Origine : incerta, probabilmente legata al verbo pestare.

: incerta, probabilmente legata al verbo pestare. Quando si usa: per indicare la totale assenza di luce.

Modi di dire: perché si dice buio pesto?

L’espressione buio pesto è assai gettonata in tutto il Paese, ma in pochi si chiedono perché si dice così. Si tratta di un modo di dire che si utilizza per indicare la completa mancanza di luce. Quando non c’è neanche una fiammella ad illuminare il cammino, significa che non si vede assolutamente nulla. Pertanto, pesto è un aggettivo e non ha nulla a che vedere con il sostantivo che indica il prelibato condimento ligure a base di basilico. Il buio indica l’assenza di luce, ma quando è pesto significa che è totale, assoluta.

L’origine del modo di dire non è certa. Secondo qualcuno, l’aggettivo pesto è legato all’espressione avere gli occhi pesti. In queste condizioni, infatti, non si riesce a vedere nulla perché l’ematoma non consente di alzare le palpebre. Come se non bastasse, gli occhi pesti sono neri, proprio come il buio. Altre fonti, invece, sostengono che sia nato in relazione alla peste nera o al modo di dire nero come la pece. In generale, però, si ritiene che l’espressione sia da ricondurre al verbo pestare, ovvero picchiare fino a provocare lividi.

Buio pesto: incertezza sull’origine del modo di dire

Anche se non si hanno certezze sull’origine del modo di dire, abbiamo una sicurezza: l’espressione buio pesto non deriva dal pesto alla genovese. Indica un buio fitto, impenetrabile e profondo, che poco o per nulla fa pensare al colore verde tipico della prelibatezza ligure.