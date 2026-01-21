Perché Moment può alleviare il mal di testa

Il mal di testa è un disturbo che colpisce in modo particolare le donne, e questo non è un caso: le sue manifestazioni sono strettamente legate alle fluttuazioni degli ormoni sessuali femminili, in particolare estrogeni e progesterone.

Molte donne notano un aumento della frequenza o dell’intensità del dolore nei giorni delle mestruazioni o dell’ovulazione, periodi in cui le variazioni ormonali possono influenzare direttamente i recettori del dolore nel cervello.

Anche durante la gravidanza, il mal di testa può essere presente, sebbene in genere i sintomi tendano a variare. Più frequentemente, invece, può manifestarsi nel periodo dell’allattamento, quando il corpo subisce ulteriori cambiamenti ormonali e metabolici.

In generale, tra le cause più comuni che possono scatenare mal di testa, sia per chi soffre di emicrania che per chi è soggetto a cefalea di tipo tensivo, troviamo:

Stress psicologico e tensione emotiva, che possono provocare contratture muscolari alla base del collo e della testa, favorendo l'insorgenza del dolore.

Ciclo mestruale, che influenza la frequenza e l'intensità degli episodi dolorosi.

Scarso sonno o alterazioni del ritmo sonno-veglia, che riducono la soglia del dolore e aumentano la vulnerabilità agli stimoli dolorosi.

Cos’è Moment e come agisce sul mal di testa

Moment è un farmaco da banco a base di ibuprofene, uno degli analgesici e antinfiammatori non steroidei (FANS) più conosciuti e utilizzati. I FANS come l’ibuprofene sono impiegati per alleviare diversi tipi di dolore e infiammazione, rendendo Moment un alleato pratico e sicuro per chi desidera un sollievo rapido dal mal di testa e da altri disturbi dolorosi comuni.

L’ibuprofene contenuto in Moment agisce bloccando la produzione di prostaglandine, sostanze chimiche prodotte dall’organismo in risposta a infiammazione o danno tissutale. Le prostaglandine sono responsabili della sensazione di dolore, del malessere generale e della febbre. Inibendone la produzione, Moment esercita tre azioni principali:

Azione analgesica, perché riduce efficacemente la sensazione di dolore;

Azione antinfiammatoria, limitando l'infiammazione e la tensione dei tessuti coinvolti;

, limitando l’infiammazione e la tensione dei tessuti coinvolti; Azione antipiretica, contribuendo ad abbassare la temperatura corporea in caso di febbre; è bene però precisare che Moment non viene usato comunemente come antipiretico, venendogli preferiti principi attivi più adatti come il paracetamolo.

Oltre all’efficacia contro il mal di testa, Moment può essere utilizzato per dolori muscolari, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie e sintomi influenzali, confermandosi un rimedio versatile da avere sempre a portata di mano. Il suo utilizzo corretto, sempre secondo il foglietto illustrativo o il consiglio del farmacista, permette di ottenere sollievo rapido mantenendo la sicurezza e riducendo al minimo gli effetti collaterali.

Come scegliere tra le diverse formulazioni di Moment

Una delle caratteristiche più apprezzate di Moment è la varietà di formulazioni disponibili, pensate per adattarsi alle diverse esigenze e caratteristiche dei pazienti:

Moment 200 mg 24 o 36 Compresse, ideali per chi cerca un rimedio quotidiano contro mal di testa, dolori muscolari, dolori mestruali, mal di denti o nevralgie.

Moment 10 Capsule Molli 200 mg, efficaci per gli stessi disturbi dolorosi descritti sopra, con la differenza che le capsule molli rappresentano una forma facile da assumere, spesso preferita da chi ha difficoltà a deglutire compresse.

Moment 12 Buste Granulari 200 mg, è la variante in bustine granulari da sciogliere in acqua, che può risultare utile quando si desidera un assorbimento più rapido dell'ibuprofene oppure semplicemente quando si preferisce una modalità di assunzione diversa.

Moment Liquido 200 mg Sospensione Orale 8 bustine, si tratta di una sospensione orale in bustine monodose contenente 200 mg di ibuprofene per dose, pensata per chi desidera un'azione rapida e una forma di assunzione comoda da poter assumere anche lontano da casa, senza dover deglutire compresse o capsule.

Queste formulazioni con dosaggio da 200 mg sono spesso scelte per combattere dolori di intensità da lieve a moderata e costituire un’opzione bilanciata tra efficacia e tollerabilità.

Quando il dolore è più forte o richiede un’azione più decisa, è disponibile la versione MomentAct con 400 mg di ibuprofene. Questa versione a dose maggiore è indicata per mal di testa intenso, nevralgie o dolori mestruali più acuti. Oltre alle compresse da 400 mg, in questo dosaggio MomentAct è disponibile anche in bustine granulari, in capsule molli e in sospensione orale.

Per bambini e ragazzi che necessitano di un rimedio leggero, c’è la versione Momentkid Bambini Soluzione Orale in flacone da 150 ml con 100 mg/5 ml. Si tratta di una sospensione orale a base di ibuprofene con gusto gradevole (miele e banana), pensata per gestire febbre o dolore lieve/moderato nei più giovani. Il dosaggio in sospensione consente di adattare la dose in base al peso corporeo e all’età, sotto consiglio medico/farmacistico.

Infine, un altro farmaco frequentemente utilizzato che fa parte della stessa famiglia dei prodotti Moment, ma si differenzia per il principio attivo, è Momendol. A base di naprossene, Momendol è un FANS mirato soprattutto ai dolori muscolari e articolari, inclusa la cervicale, pur risultando efficace anche per mal di testa, dolori mestruali e altri tipi di dolore. Per questo, può rappresentare un’alternativa per pazienti che necessitano di un antinfiammatorio diverso dall’ibuprofene.

Rimedi per il mal di testa oltre a Moment

Prima di ricorrere a farmaci da banco come Moment, esistono diversi accorgimenti e strategie naturali che possono aiutare ad alleviare il mal di testa o ridurne l’intensità. Integrare questi comportamenti nella routine quotidiana può ridurre la frequenza degli episodi dolorosi e migliorare il benessere generale. Tra questi ci sono:

Dormire a sufficienza e nella posizione corretta: dormire tra le 7 e le 9 ore a notte contribuisce a regolare gli ormoni, ridurre lo stress e favorire il recupero muscolare e neurologico. Alcune ricerche indicano che la posizione supina può facilitare un sonno più rilassante e ridurre la tensione nella zona cervicale e della nuca. Al contrario, dormire a pancia in giù o in posizioni scomode può aumentare la contrattura dei muscoli del collo.

Applicare caldo o freddo: molte persone trovano sollievo utilizzando impacchi freddi sulla fronte o sulla parte superiore della testa, che possono ridurre l'infiammazione dei vasi sanguigni e calmare il dolore. Altri preferiscono invece calore localizzato, come bagni caldi e borse dell'acqua calda, che favoriscono il rilassamento dei muscoli contratti e migliorano la circolazione.

Respirazione profonda e tecniche di rilassamento: praticare la respirazione aiuta a ridurre lo stress, una delle cause più comuni del mal di testa. L'esercizio consiste nell'inspirare profondamente partendo dall'addome, portando l'aria verso il torace, e espirare lentamente, favorendo un rilassamento muscolare e mentale immediato.

: praticare , una delle cause più comuni del mal di testa. L’esercizio consiste nell’inspirare profondamente partendo dall’addome, portando l’aria verso il torace, e espirare lentamente, favorendo un rilassamento muscolare e mentale immediato. Controllare l’esposizione alla luce: durante gli episodi acuti di mal di testa, è utile ridurre la stimolazione visiva. Luci intense e schermi luminosi possono peggiorare il dolore o scatenarlo, quindi, se possibile, è consigliabile stare in ambienti con luci soffuse o al buio fino al miglioramento dei sintomi.

Nonostante questi rimedi naturali possano essere efficaci, quando il mal di testa persiste o raggiunge un’intensità significativa, si può ricorrere a farmaci a base di ibuprofene come Moment. L’utilizzo corretto, secondo le indicazioni del foglio illustrativo o del farmacista, consente di ottenere un sollievo efficace e sicuro, integrando al contempo uno stile di vita sano e abitudini preventive.