L’acido ialuronico: il re dell’idratazione

L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente nel nostro corpo, concentrata soprattutto nella pelle, nelle articolazioni e negli occhi.

La sua capacità di trattenere fino a 1000 volte il proprio peso in acqua lo rende uno dei componenti più efficaci per mantenere l’idratazione cutanea. Con l’avanzare dell’età, però, i livelli di acido ialuronico diminuiscono: a 50 anni ne produciamo circa la metà rispetto ai 20 anni, con conseguenze visibili sulla compattezza e l’elasticità della pelle.

Perché l’acido ialuronico è essenziale per la pelle

La funzione primaria dell’acido ialuronico è trattenere l’acqua nei tessuti. Nella pelle, questa molecola forma una struttura gelatinosa che mantiene l’epidermide idratata e protegge le cellule dalla disidratazione. Quando i livelli di acido ialuronico calano, la pelle perde tono, compaiono rughe superficiali e la barriera cutanea diventa meno efficace contro gli agenti esterni.

Uno studio presentato al Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica SIES di Bologna (febbraio 2024) ha documentato gli effetti della biorivitalizzazione cutanea con acido ialuronico su 20 pazienti donne tra 35 e 70 anni. Le partecipanti hanno ricevuto 3 sedute di trattamento ogni 15 giorni con acido ialuronico (18mg/ml) associato a glicerolo. I risultati, valutati attraverso imaging strumentale avanzato (LC-OCT e Visiface), hanno dimostrato un miglioramento significativo dell’idratazione dermica e della texture cutanea, confermando l’efficacia dell’acido ialuronico nel riattivare i meccanismi naturali di idratazione della pelle.

Integrazione dall’interno: quando i cosmetici non bastano

Mentre creme e sieri agiscono sugli strati superficiali dell’epidermide, gli integratori di acido ialuronico lavorano dall’interno, distribuendo i benefici in tutto l’organismo. L’assunzione orale permette alla molecola di raggiungere il derma profondo attraverso il flusso sanguigno, dove stimola la produzione di collagene e migliora l’elasticità cutanea. Gli integratori di acido ialuronico rappresentano un approccio complementare alla skincare topica, particolarmente utile dopo i 30 anni quando la sintesi naturale rallenta. La biodisponibilità degli integratori è stata confermata da ricerche che hanno tracciato la molecola fino ai tessuti cutanei dopo l’assunzione orale.

Il Ministero della Salute italiano riconosce l’acido ialuronico tra gli ingredienti ammessi negli integratori alimentari, confermandone la sicurezza per l’uso interno quando assunto nelle dosi consigliate.

Primo piano di un contagocce con gocce di acido ialuronico. – www.donnaglamour.it

Benefici oltre la pelle

L’acido ialuronico non agisce solo sull’aspetto estetico. Nelle articolazioni funziona come lubrificante naturale del liquido sinoviale, riducendo l’attrito tra le superfici cartilaginee durante il movimento. Per questo motivo viene utilizzato in ambito ortopedico per trattare l’artrosi e migliorare la mobilità articolare. Negli occhi, mantiene il corpo vitreo elastico e protegge la cornea dalla secchezza, risultando particolarmente utile per chi soffre di occhio secco o passa molte ore davanti agli schermi.

Come scegliere il giusto integratore

Non tutti gli integratori sono uguali. Il peso molecolare dell’acido ialuronico determina la sua capacità di penetrazione: molecole più piccole (sotto i 50 kDa) vengono assorbite più facilmente dall’intestino e raggiungono meglio i tessuti bersaglio. Il dosaggio efficace si attesta tra 120 e 240 mg al giorno, da assumere preferibilmente a stomaco vuoto per massimizzare l’assorbimento.

Gli integratori di qualità specificano sempre il peso molecolare e la concentrazione effettiva del principio attivo sull’etichetta.

L’acido ialuronico rappresenta un alleato concreto per mantenere la pelle idratata e le articolazioni funzionali. Integrarlo nella routine quotidiana, attraverso l’alimentazione o supplementi mirati, può fare la differenza nel contrastare i segni visibili dell’invecchiamento e preservare il benessere articolare nel tempo.