Pensa di Fabrizio Moro, il significato: “Intatte e reali come piccoli miracoli”

Qual è il significato di Pensa di Fabrizio Moro? La canzone è dedicata a coloro che si sono battuti per “idee di uguaglianza e di educazione”.

Pensa è una delle canzoni più belle e profonde di Fabrizio Moro. Un brano di denuncia, ma anche un invito a non barattare la propria libertà con una giustizia ‘fai da te’, a non smettere di sperare in un futuro migliore, pure quando tutto intorno sembra “bruciato“. Scopriamo il testo e il significato del brano.

Pensa di Fabrizio Moro, il significato della canzone

Vincitrice della sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2007, Pensa di Fabrizio Moro è contenuta all’interno dell’omonimo album. Scritta dallo stesso artista, che ha avuto l’ispirazione dopo aver visto un film dedicato a Paolo Borsellino, la canzone ha un significato profondo. E’ dedicata alle vittime della mafia, a coloro che hanno sacrificato la propria vita con la speranza di avere una società più giusta, pulita, libera dalla criminalità.

“Ci sono stati uomini che passo dopo passo

Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno

Con dedizione contro un’istituzione organizzata

Cosa nostra“.

Fabrizio Moro parla di persone “insostituibili”, che hanno avuto il coraggio di denunciare un sistema corrotto. Uomini che hanno combattuto l’omertà e, pur avendo abbattuto tanti muri, non sono comunque riusciti a sradicare la radice del male.

“Ci sono stati uomini che hanno continuato

Nonostante intorno fosse tutto bruciato

Perché in fondo questa vita non ha significato

Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato“.

Pensa è un inno alla vita e alla giustizia, una canzone che invita a riflettere sul valore della libertà e sugli insegnamenti che persone come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ci hanno lasciato.

Ecco il video di Pensa di Fabrizio Moro:

Pensa di Fabrizio Moro: il testo della canzone

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine

Appunti di una vita dal valore inestimabile

Insostituibili perché hanno denunciato…

Continua per il testo integrale