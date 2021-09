Sky rivela qualche chicca in più sulla nuova edizione del reality: dalla conduzione, ai protagonisti e all’itinerario pensato per loro.

Sta per tornare Pechino Express, l’avvincente reality che vede una serie di coppie note del mondo dello spettacolo compiere un’impegnativo percorso per raggiungere una specifica meta asiatica.

Sky ha finalmente svelato qualche dettaglio in più sulla nuova edizione: intanto, è stata riconfermato Costantino della Gherardesca alla conduzione, a cui i fanatici del programma si saranno sicuramente molto affezionati. Per quanto riguarda la meta, invece, il viaggio si declinerà in vari Stati del Medio Oriente: parliamo di zone quali Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Questa nuova edizione si svolgerà lungo la rotta dei Sultani, chiamata così per indicare quei territori dove storicamente hanno dominato i sovrani islamici che hanno fatto risplendere il Medio Oriente.

Per quanto riguarda invece le coppie (riportate in un’immagine da Tv Sorrisi e Canzoni), questi sono i nomi con cui li riconosceremo e ricorderemo durante quest’avventura: “Gli Atletici” ovvero Alex Schwazer e Bruno Fabbri, “Padre e Figlio” ovvero Ciro e Giovambattista Ferrara, “Gli Scienziati” ovvero Barbascura X e Andrea Boscherini, “I Fidanzatini” ovvero Rita Rusic e Cristiano Di Luzio , “I Pazzeschi” ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale, “Le TikToker” ovvero Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Gli Sciacalli” ovvero Fru e Aurora Leone, “Italia-Brasile” ovvero Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Gli Indipendenti” ovvero Bugo e Cristian Dondi e “Mamma e Figlia” ovvero Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Che ne pensate del cast? Vedrete il programma?