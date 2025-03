LDA ha eliminato tutti i post dai suoi social, spunta il comunicato dello staff che preoccupa i fan: “Impossibilitato a usare il telefono”.

Negli ultimi giorni i fan di Luca D’Alessio, noto con il nome d’arte LDA, si sono preoccupati per il loro idolo dopo la sua sparizione dai social. In poche ore sono spariti tutti i post dal profilo Instagram, ma a peggiorare la situazione è stato il comunicato pubblicato dallo staff del cantante sulla pagina ufficiale.

Cosa sta succedendo al figlio di Gigi D’Alessio? Sta bene? Scopriamo tutti i dettagli della misteriosa vicenda.

Mistero su LDA: che fine ha fatto il cantante

A seguito della sparizione dei contenuti dai suoi social, è apparso un messaggio in bianco e nero sulle storie di Instagram di LDA, che recita: “Il profilo di LDA attualmente è gestito dal suo team. Per i prossimi giorni non potrà leggere e rispondere ai messaggi“.

“In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono” si legge nel comunicato pubblicato dallo staff di LDA.

Poi si legge ancora: “Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione“.

Fake news: nuovo singolo in arrivo

Un aspetto che non è passato inosservato è l’insistenza sulla parola “Fake News“, che è stata evidenziata in rosso e scritta in maiuscolo. Questo dettaglio ha sollevato sospetti tra alcuni utenti, che hanno sospettato che potrebbe trattarsi di un indizio per un nuovo singolo di LDA. La scelta di usare un linguaggio così preciso potrebbe essere legata a un lancio musicale imminente.

A rassicurare i fan ci ha pensato un secondo comunicato, in cui si legge: “Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene, le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono NON RIGUARDANO LA SALUTE. Luca STA BENISSIMO quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare FAKE NEWS“.

Di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.