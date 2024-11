Momenti di paura durante il concerto dei Coldplay a Melbourne: il frontman Chris Martin cade in una botola sotto il palco.

Durante il concerto al Marvel Stadium di Melbourne, in Australia, del 3 novembre, Chris Martin, cantante dei Coldplay, è stato protagonista di un incidente che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Mentre si esibiva davanti a circa 50.000 spettatori, il frontman della celebre band britannica è caduto in una botola aperta sul palco, uscendone fortunatamente illeso. Il filmato dell’accaduto, diventato virale su X (ex Twitter), mostra il momento in cui Martin inciampa e cade mentre cammina all’indietro, intrattenendo il pubblico. Ma scopriamo come sta adesso il cantante.

La caduta di Chris Martin: il video virale su X

Nel video, il cantante 47enne Chris Martin, stava parlando con i suoi fan, quando ha fatto un passo indietro, senza accorgersi della botola aperta dietro di lui.

In pochi secondi, il cantante di “Paradise” è sparito nel vuoto. Il momento è stato catturato da numerosi fan presenti e il video ha rapidamente fatto il giro dei social diventando virale in tutto il mondo.

Coldplay frontman Chris Martin suffered a nasty fall through a trapdoor during the band’s Australia concert. https://t.co/MMGYfKwPIN pic.twitter.com/FU34O72LwW — New York Post (@nypost) November 4, 2024

Tra commenti di stupore e preoccupazione, molti hanno apprezzato la prontezza e il sangue freddo del cantante, che ha subito rassicurato il pubblico.

Il pronto intervento della troupe

Fortunatamente, un membro della troupe, posizionato all’interno dello spazio sotto il palco, ha immediatamente aiutato Martin a risalire.

Una volta tornato sul palco, il cantante, con il suo caratteristico senso dell’umorismo, ha commentato l’accaduto ringraziando il tecnico che lo aveva aiutato: “Questo non era previsto, grazie per avermi salvato!“, ha dichiarato scherzosamente, aggiungendo poi, “Grazie, ragazzi, santo cielo, sto bene” per tranquillizzare i fan visibilmente scossi dall’incidente inaspettato.