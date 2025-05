Paura per il giornalista Klaus Davi, malore durante un servizio a San Ferdinando. Ora è ricoverato a Polistena per accertamenti.

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi è stato ricoverato all’ospedale “Maria degli Ungheresi” di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dopo aver accusato un malore improvviso. Il preoccupante episodio è avvenuto nella giornata di domenica 11 maggio, mentre Davi si trovava a San Ferdinando per registrare un servizio giornalistico sulla criminalità organizzata. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come sta adesso il famoso giornalista.

Klaus Davi: il malore e il ricovero

Secondo quanto riferito dal suo staff, Klaus Davi ha perso i sensi mentre si trovava sul lungomare del piccolo centro calabrese. Alcuni cittadini presenti hanno immediatamente contattato i soccorsi, e in appena dodici minuti un’ambulanza del 118 è giunta sul posto per trasportarlo d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Fortunatamente, le condizioni di salute di Klaus Davi non destano particolare preoccupazione. Lo stesso giornalista ha rassicurato i suoi sostenitori dichiarando a MOW di aver trascorso una notte tranquilla nonostante i valori della pressione fossero molto alti al momento del ricovero.

“I medici mi tengono sotto controllo, ma penso di essere dimesso entro oggi o al massimo domani”, ha dichiarato. Al momento è ancora ricoverato per accertamenti, ma la situazione sembra sotto controllo.

Impegno costante contro la criminalità

Da anni Klaus Davi è noto per il suo impegno contro la ‘ndrangheta, a cui ha dedicato numerose inchieste televisive e articoli di denuncia. Proprio questo impegno lo aveva portato nuovamente in Calabria, una terra che conosce profondamente e dove ha spesso lavorato per portare alla luce realtà nascoste e pericolose.

Qui il video che aveva registrato prima del malore che lo ha colto improvvisamente.

Il malore, per quanto improvviso, non sembra averlo allontanato dalla sua missione: Davi ha infatti già dichiarato che tornerà presto al lavoro.